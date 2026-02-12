Скільки можуть коштувати долар та євро у найближчі дні: неочікуваний прогноз

Банкір пояснив, якими можуть бути коливання долара і євро на ринку.

Прогноз курсу валют в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що сказав Лєсовий:

Різких змін курсу долара і євро на ринку не очікується

Долар до кінця наступного тижня може стрибнути вище 43 гривень

Євро не коливатиметься вище 52 гривень

Валютний ринок переходить до фази відносної рівноваги. Як розповів виданню УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, у середині лютого навряд чи будуть різкі курсові рухи.

Банкір переконаний, що до 22 лютого ринок рухатиметься в межах уже сформованих трендів. Навіть якщо долар ситуативно перевищить рівень 43 гривень, це буде технічним коливанням, а не зміною настроїв учасників ринку.

"Одним із ключових стабілізуючих факторів залишається сезонне збільшення валютної пропозиції. Період податкових розрахунків традиційно стимулює експортерів активніше продавати валюту, що помітно знижує напругу. Цей процес був помітний ще наприкінці січня, коли агрохолдинги почали більш активно виходити на ринок із валютним виторгом", - пояснив Лєсовий.

Як коливатиметься курс з 16 по 22 лютого

За прогнозом банкіра, долар коливатиметься у межах 42,75-43,25 гривень на міжбанку та 42,5-43,5 гривень на готівковому ринку. Водночас євро коштуватиме від 50 до 52 гривень як і на міжбанку, так і на готівковому ринку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют до кінця лютого - думка експерта

Главред писав, що за словами президента Асоціації українських банків Андрія Дубаса, у лютому пара гривня/долар залишатиметься відносно стабільною за умови збереження попиту та активної ролі НБУ.

Для гривні/євро ризики вищі. Якщо євро й надалі укріплюватиметься на світових ринках, курс гривні до нього може продовжити зниження. Це вигідно для українських експортерів, орієнтованих на ЄС.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 лютого, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 43,03 грн/дол., що на 6 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Раніше повідомлялося, що валютний ринок України поступово входить у фазу вирівнювання попиту і пропозиції. Але цього тижня важливу роль у формуванні курсу іноземних валют відіграватиме бюджетний фактор.

Напередодні стало відомо, що вісля корекції, яка вже розпочалася, курс американської валюти перебуватиме в межах 42,5-43,5 гривень за долар, а європейської - 50-52,5 гривень за євро.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

