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Дипломат назвав країну-лідера ЄС, яка стала каменем спотикання на шляху України до НАТО

Андрій Ганчук
28 квітня 2023, 15:50 оновлено 28 квітня, 15:54
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Поточні відносини між Сполученими Штатами і деякими європейськими державами не завжди допомагають просунути курс України на НАТО, вважає Богдан Яременко.
Яременко, НАТО
США підтримують Україну зі стратегічних питань вступу до ЄС та НАТО - Яременко / Колаж Главред, УНІАН

Реалізацію курсу України на вступ до Північноатлантичного альянсу наразі не підтримує Німеччина. Проект резолюції Конгресу на підтримку перемоги Києва у війні з агресором Москвою можна розглядати, як спробу вплинути на позицію Берліна. Вашингтон чітко підтримує вступ української держави, як до Євросоюзу, так і до НАТО. Про це заявив народний депутат, дипломат, керівник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що найбільшою перешкодою на шляху України до НАТО наразі виступає Німеччина. Вашингтон своїми ініціативами намагається добитися зміни позиції Берліна.

"Наскільки я розумію, найбільшою перешкодою для реалізації цього є позиція Німеччини. І тут, можливо, США, роблячи такі заяви, певним чином роблять демарші в бік Німеччини, підганяючи її, показуючи свою позицію і намагаючись впливати. Але, звичайно, поточний стан речей у відносинах між деякими європейськими державами і США таке, що це не завжди допомагає", - зазначив Яременко.

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За його словами, Штати вітають вступ України до НАТО і Євросоюзу, тому підтримка Вашингтона українських зовнішньополітичних ініціатив є міцною.

"Що стосується ЄС, то це питання до європейців – Сполучені Штати давно сформулювали свою позицію щодо того, що вони не можуть впливати, але вітатимуть членство України в ЄС. Вони вважають це корисним для України та українсько-американських відносин, для ситуації на європейському континенті. Тому з цих питань, які в Конституції України визначені як стратегічні та пріоритетні для зовнішньої політики, підтримка США є досить міцною", - підкреслив Богдан Яременко.

Вступ України до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг 20 квітня під час свого візиту до Києва заявив, що Україна повинна вступити в НАТО.

За його словами, ініціативу підтримують всі країни-учасники Альянсу. Організація докладе всіх зусиль, щоб євроатлантична інтеграція України стала можливою.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна вже доклала всіх зусиль для вступу до НАТО.

Тепер Київ очікує на політичне запрошення до Альянсу на саміті у Вільнюсі, який має відбутися влітку цього року.

Учасник Атлантичної ради, голова громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк припустив, що Україна може вступити до НАТО у квітні 2024 року. За його словами, розвиток подібного сценарію можливий у разі припинення до того моменту гарячої фази війни.

Дивіться повну версію інтерв'ю Богдана Яременка Главреду

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