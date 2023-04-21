Членство України в НАТО: Орбан істерично відреагував на заяву генсека Альянсу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на заяву генерального секретаря Північноатлантичного альянсу про те, що в майбутньому місце України в НАТО.
Скандальний угорський політик висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО. Про це можна судити за його повідомленням в Twitter.
При цьому Орбан опублікував повідомлення Politico з цитатою на брифінгу в Києві: "Законне місце України – в євроатлантичній родині. Законне місце України - в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим".
При цьому прем'єр-міністр Угорщини прокоментував цю заяву істеричним повідомленням: "Що?!".
Заява генсека НАТО
Напередодні Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України - це членство в Альянсі, але зараз треба надавати військову підтримку.
Генеральний секретар альянсу підкреслив, що саміт у Вільнюсі буде важливим з багатьох причин.
"Але не меншою мірою, я очікую, що країни-члени знову підтвердять прихильність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Столтенберг.
Нагадаємо, Столтенберг на початку квітня заявив, що колективний блок безпеки дотримується точки зору, згідно з якою Україна увійде до НАТО. Однак це питання вирішуватиметься після завершення війни з Росією. Зараз потрібно зосередитися на наданні військової та економічної допомоги українській державі.
Пізніше Столтенберг сказав, що НАТО і союзники блоку повинні надати Україні більше зброї і матеріальних засобів. ЗСУ повинні отримати достатньо ресурсів для проведення ефективного контрнаступу з метою звільнення своїх територій.
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