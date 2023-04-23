Для України "прочинені двері в НАТО": у Польщі різко засудили заяву Пісторіуса

Позиція Бориса Пісторіуса може уповільнити вступ України до НАТО, не виключив Пьотр Вавжик.

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Пьотр Вавжик (праворуч) відповів Борису Пісторіусу / Facebook/piotr.wawrzyk.7, Facebook/borispistorius

У Польщі прокоментували заяву міністра оборони Німеччини про "прочинені двері" НАТО для України.

Варшава підтримує якнайшвидший вступ України до НАТО і критикує позицію Німеччини, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, повідомляє PAP.

"Питання в тому, коли прийде час на цю "холодну голову". Через 5, 10 Чи 30 років після закінчення війни?"- запитав він.

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Разом з тим Вавжик впевнений, що якби Німеччина не намагалася гальмувати вступ України до НАТО, і наша країна багато років тому отримала запрошення до Альянсу в Мюнхені, то сьогодні могло б не бути війни.

"Відомо, що країни Західної Європи, Франція і Німеччина, в цілому завжди були проти приєднання України або до ЄС, або до НАТО", — нагадав він.

Заступник голови МЗС Польщі вважає, що позиція Пісторіуса може уповільнити вступ України до НАТО, адже при прийомі нової держави необхідна одностайність.

Водночас Вавжик зазначив, що Польща підтримує членство України в НАТО і вважає, що чим швидше це станеться, тим краще.

Скандальна заява Пісторіуса

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз рішення про членство України в НАТО не актуальне: "двері прочинені на трохи, але зараз не час вирішувати це питання".

Він сказав, що поки йде війна РФ проти України, неможливо серйозно це обговорювати: "ви повинні приймати рішення з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки".

Нагадаємо, Єнс Столтенберг на початку квітня заявив, що колективний блок безпеки дотримується точки зору, згідно з якою Україна увійде до НАТО. Однак це питання вирішуватиметься після завершення війни з Росією. Зараз потрібно зосередитися на наданні військової та економічної допомоги українській державі.

Пізніше Столтенберг сказав, що НАТО і союзники блоку повинні надати Україні більше зброї і матеріальних засобів. ЗСУ повинні отримати достатньо ресурсів для проведення ефективного контрнаступу з метою звільнення своїх територій.

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