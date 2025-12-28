Десятки росіян 'продавили' кордон: у ЗСУ назвали місце прориву

РФ продавила кордон в одній точці безпосередньо на лінії зіткнення, розповів Віктор Трегубов.

ЗСУ відбивають російські атаки / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 71 ОЄБр

Головне:

У Грабівське зайшли до 100 російських військових

В окупантів немає проблем із логістикою в цьому районі

У прикордонне село Грабівське Сумської області зайшли від 30 до понад 100 російських військових.

Окупанти прорвали українську оборону в одній точці, повідомив в ефірі "Ми-Україна" начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Він зазначив, що окупанти не намагаються перерізати логістику українських військових.

"Це протискування в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не потрібно обрізати нашу логістику, тому що вони не намагаються робити рухи по охопленню, вони просто продавлюють", - пояснив Трегубов.

Речник також додав, що відстань від цього населеного пункту до російського кордону близько одного кілометра, тому в окупантів немає проблем із логістикою, оскільки це піша дистанція від території РФ.

Загострення на Сумщині: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові вивезли із села Грабівське на Сумщині 52 мирних жителів, серед яких є діти, а також захопили в полон 13 військовослужбовців Сил оборони. За його словами, у населеному пункті залишалися 52 громадянина України, які з різних причин не покинули село під час евакуації.

Ситуація на Сумщині: новини за темою

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перетнули кордон на Сумщині. Росіяни прорвалися через кордон на Сумщині та зайшли в населений пункт Грабівське Краснопільської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського на Сумщині, де зараз тривають бої.

Як раніше повідомляв Главред, увечері 20 грудня російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумської області та увійшли в населений пункт Грабівське Краснопільської громади.

