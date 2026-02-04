Окупанти обстріляли ринок у Дружківці: багато загиблих і поранених

Черговий доказ того, що всі російські заяви про "перемир'я" нічого не варті, кажуть у Донецькій ОВА.

Окупанти обстріляли ринок у Дружківці / колаж: Главред, фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА

Коротко:

Росіяни обстріляли місто касетними снарядами

Загиблим від 43 до 81 року

Російські окупанти обстріляли касетними снарядами Дружківку в Донецькій області. Відомо про сім загиблих і 15 поранених. Про це повідомив начальникДонецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто касетними снарядами – влучили прямо в ринок, де завжди вранці збирається багато людей", – розповів чиновник. відео дня

За його словами, спочатку було відомо про сім загиблих і вісім поранених. Пізніше кількість постраждалих збільшилася до 15. Це люди віком від 50 до 72 років. А загиблим від 43 до 81 року. Остаточна кількість жертв цієї атаки ще встановлюється.

"Це – ще одне цілеспрямоване військове злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про "перемир'я" нічого не варті", – зазначив Філашкін.

Крім того, за його інформацією, ворог ще й скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджено промзону, три багатоповерхівки і три приватні будинки.

Філашкін додав, що на місці працюють усі відповідальні служби: надають допомогу постраждалим і ліквідують наслідки обстрілу.

Про персону: Вадим Філашкін Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

