Український володар "Греммі" не потрапив на нагородження: воїн зробив заяву

Саундпродюсер M1SHKA працював над нагородженим альбомом виконавця Bad Bunny.

Український артист і саундпродюсер M1SHKA, який у 2023 році став володарем "Греммі" за роботу над альбомом співачки Розалії, повідомив в Instagram, що цього року знову не зміг потрапити на церемонію нагородження. Музикант працював над головним альбомом 2025 року — "Debí Tirar Más Fotos" артиста Bad Bunny.

Артист не поїхав на нагородження в 2023 році через службу в Інтернаціональному легіоні територіальної оборони. Тоді M1SHKA поставив на паузу свою музичну кар'єру, але зараз повернувся до створення пісень.

"Мене знову покликали на Греммі. І я знову не зміг поїхати. Мене звати M1SHKA. Я продюсер і артист. У мене є Греммі за роботу над Motomami Rosalía. У 2023 році я був в Україні: війна, служба — і виїзд був неможливий", — поділився він.

M1SHKA писав пісні Bad Bunny / фото: instagram.com, M1SHKA

M1SHKA взяв участь у створенні альбому Bad Bunny, який переміг на церемонії "Греммі" в номінації "Альбом року". Команда пуерториканського артиста запросила його на церемонію незадовго до її проведення, проте за цей час саундпродюсер просто не встиг за два тижні підготувати всі документи для виїзду з країни.

"Цього року історія повторилася: 16 січня мене запросила команда Bad Bunny, а церемонія — 1 лютого. Для світу це "спонтанно". Для українця часто просто нереально встигнути з документами і дозволами", — висловився M1SHKA.

M1SHKA служив в Інтернаціональному легіоні / фото: instagram.com, M1SHKA

Артист, який захищав Батьківщину в лавах ЗСУ, висловив жаль, що українські артисти не можуть бути присутніми на таких значущих подіях, як "Греммі". M1SHKA заявив, що українці не можуть повною мірою заявити про себе на світовому рівні, в той час як громадяни країни-агресора хапаються за кожну таку можливість.

"Україна вже звучить на світовій сцені — але фізично бути там іноді складніше, ніж зробити роботу, за яку тебе туди кличуть. Не хочеться, щоб росіяни користувалися можливостями, які ми пропускаємо", — написав артист.

Про премію: Греммі Греммі — музична нагорода американської академії звукозапису, що існує з 1958 року, повідомляє Вікіпедія. Є однією з найпрестижніших нагород у сучасній музиці, порівнянною з премією "Оскар" у кінематографі. "Греммі" присуджують щорічно в 108 категоріях в 30 музичних жанрах за голосуванням уповноважених членів Академії звукозапису (англ. "Recording Academy").

