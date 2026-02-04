Рус
В ОАЕ стартував новий етап переговорів України, США та РФ - Умєров

Віталій Кірсанов
4 лютого 2026, 12:29
Рустем Умєров заявив, що делегація працює в рамках чітких директив президента Володимира Зеленського.
Коротко:

  • Планується робота в окремих групах за напрямками
  • Заплановано повторну спільну синхронізацію позицій

У середу, 4 лютого, українська делегація прибула на переговори в Абу-Дабі (ОАЕ), де розпочала перші зустрічі з обговорення мирних зусиль. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров.

За його словами, планується робота в окремих групах за напрямками, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій.

"Працюємо в рамках чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення гідного і тривалого миру. Про хід кожного етапу переговорів інформуємо главу держави", - написав Умєров.

Що обговорять на другому раунді переговорів США, Україна і РФ

Після того, як росіяни порушили "енергетичне перемир'я", президент Володимир Зеленський заявив, що "робота української переговорної команди буде скоригована відповідним чином". Ще 2 лютого глава держави повідомив, що українські переговорники вирушили до ОАЕ.

Він також повідомив, що Київ готовий підтримувати деескалаційні кроки, які пропонують США, але чекає відповіді Москви щодо можливих компромісів. Втім, питання територій досі є найскладнішим.

Хто в складі переговорних груп

Українська делегація

Про зміни у складі української команди на другий раунд не було озвучено. На минулих переговорах її представляли:

  • секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров (голова делегації);
  • керівник Офісу президента України Кирило Буданов;
  • заступник голови ОП Сергій Кислиця;
  • начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов;
  • радник Офісу президента Олександр Бевз;
  • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Російська делегація

Кремль заявив, що склад їхніх переговірників залишиться таким, яким був і під час першого раунду, а саме:

  • начальник ГРУ Ігор Костюков (голова російської переговорної групи),
  • перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін,
  • посланець Путіна, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв,
  • перекладач Ілля Курепов з лінгвістичного центру Міноборони РФ.

Представники США

Американську сторону представлять посланець Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Чи варто очікувати значного результату від переговорів

Як писав Главред, тристоронні переговори за участю Росії, України та США про завершення війни фактично носять формальний характер і з великою ймовірністю не дадуть практичного результату. Так вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, ключовою проблемою є невдалий формат переговорів і склад делегацій. Експерт прогнозує, що підписання документа про остаточне врегулювання може стати можливим не раніше 2026 року і тільки за сукупності кількох умов: поступок з боку України, істотного виснаження ресурсів Росії та посиленого тиску з боку можливої адміністрації Дональда Трампа.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто повинен вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, що спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Мирні переговори - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що процес врегулювання війни залишається складним і багатовимірним, хоча з окремих питань сторонам нібито вдалося просунутися вперед.

Водночас, як зазначає The New York Times, будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках потенційної мирної угоди не призведуть до припинення війни, а лише дадуть Росії час підготуватися до ще більш масштабного наступу. Аналітики зазначають, що відмова Москви від вимоги повного контролю над Донецькою областю має не символічний, а суто прагматичний характер.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української делегації, яка має вирушити на тристоронні переговори з представниками США і Росії.

Про особу: Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ був заступником керівника постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроекту про скасування вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

