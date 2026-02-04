Тарифи на світло в Україні виростуть - коли і скільки доведеться платити

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв наголосив, що кредитори вимагають підвищення тарифу.

https://glavred.net/economics/tarify-na-svet-v-ukraine-podskochat-kogda-i-skolko-pridetsya-platit-10738034.html Посилання скопійоване

Тариф на світло може зрости / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в TikTok, ua.depositphotos.com

Коротко:

Кредитори наполягають на підвищенні тарифів на електроенергію

Підвищення буде поетапним протягом 4 років

Тариф може зрости до 8,5 грн/кВт·год

Українцям варто готуватися до суттєвого здорожчання електроенергії. Міжнародні кредитори наполягають на перегляді тарифів для населення вже цього року, попри продовження бойових дій. Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Новини.LIVE".

"Думаю, що наші кредитори будуть максимально тиснути на уряд аби ми вже цього року почали процес підвищення", - припустив експерт.

відео дня

Головною причиною тиску з боку кредиторів, за його словами, є величезна різниця між тарифом для населення та реальною ринковою ціною (тарифом для бізнесу). Наразі держава покриває цю різницю з бюджету. Кошти, які зараз витрачаються на субсидування низького тарифу для громадян, кредитори пропонують спрямувати на погашення зовнішніх боргів України.

Ігнатьєв прогнозує, що процес підвищення тарифу буде поетапним і розтягнеться на кілька років. Протягом чотирьох років тариф на електроенергію для населення може зрости до 8,5 грн за кВт·год.

"Є умова розтягнути це на 4 роки і піднімати тариф в залежності від платіжної політики певних підприємств в коридорі 20% на рік, що в грошовому еквіваленті приблизно дорівнює гривні на рік", - пояснив Ігнатьєв.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Коли можуть підвищити тариф на світло - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак повідомив, що через цільові бомбардування енергетичної інфраструктури України з боку Росії тарифи на електроенергію зростуть як для бізнесу, так і для населення.

За його словами, у 2026 році підвищення тарифів для бізнесу відбудеться у два етапи, щоб уникнути економічного шоку. Для населення тариф зростатиме за аналогічною схемою, але вже після закінчення війни.

"Зростання ціни тарифів буде. Його не уникнути, тому що прямі економічні втрати від бомбардувань дуже великі. Енергетика - це дуже дорога справа, це дуже дороге обладнання, мережа, інфраструктура", - наголосив Новак.

Зростання тарифів в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, через руйнування енергетичної інфраструктури Росією в Україні не підвищуватимуть тарифи на електроенергію. КМУ встановив ціну для побутових споживачів на лютий - 4,32 грн/кВт·год, яка залишатиметься до кінця опалювального сезону 30 квітня.

Також головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що ціни на газ для населення залишаються фіксованими й у нинішньому опалювальному сезоні, ймовірно, не зміняться 2026 року.

Крім цього, експертка з ЖКГ Христина Ненно заявила, що тарифи на воду для населення великих міст у 2026 році можуть зрости, якщо подорожчає електроенергія. За її словами, ймовірність такого підвищення оцінюється як "50 на 50", адже раніше спроби підвищення тарифів викликали суспільне невдоволення та були скасовані Кабміном.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред