Експерти назвали породи собак, яких ніколи б не завели: в чому причини

Експерти назвали породи собак, яких ніколи б не завели / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Собача перукарка з Великої Британії розповіла, які сім порід собак вона ніколи не хотіла б мати через складний догляд, проблеми зі здоров'ям або важкий характер. У соцмережах її зізнання викликало бурхливе обговорення. Про це повідомило видання The Sun.

Автор Youtube-каналу "Кінологія Макарових" також розповів, які породи собак краще не заводити.

Грумер заснувала сервіс Looking Ace в Бекворті, графство Тайн-енд-Уір. Вона працює з собаками один на один і поділилася переліком порід, які вважає найбільш "проблемними" для власника. Першими в списку стали різновиди пуделів - їх шерсть, за словами грумера, вимагає надмірної уваги, а темперамент буває непередбачуваним.

Французькі бульдоги, за її оцінкою, часто мають ускладнення з диханням та інші медичні проблеми, а також погано переносять підстригання кігтів. Схильність до хвороб очей вона назвала головним мінусом породи шар-пей. До того ж грумер уточнила, що особисто не довіряє цим собакам і не хотіла б щодня доглядати за їх численними складками шкіри.

У списку опинилися і вест-хайленд-вайт-тер'єри - через чутливість шкіри і труднощі з підтриманням чистоти. Не оминула вона і популярні породи, такі як німецькі вівчарки і візли, пояснивши це "надмірною енергійністю", що вимагає від власника значних фізичних ресурсів.

Найбільше ж здивування викликала її позиція щодо чау-чау: їх грумерка назвала "найгіршим кошмаром фахівця". Причиною стали складний темперамент і копіткий догляд за густою шерстю.

Відео в TikTok, опубліковане під ніком @looking.ace, зібрало понад 194 тисячі переглядів і викликало активне обговорення серед власників собак та інших грумерів.

У коментарях люди писали, що впізнали своїх улюбленців у цьому списку. Один користувач пожартував, що його німецька вівчарка зовсім не гіперактивна, інший - що власники чау-чау "відчувають себе жертвами". Кілька фахівців з догляду за тваринами підтримали автора, зазначивши, що також стикаються з труднощами при роботі з цими породами.

