Чому 5 лютого не можна танцювати: яке церковне свято

У четвер, 5 лютого, в православному календарі відзначається день пам'яті святої мучениці Агафії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 5 лютого
Свята Агафія народилася приблизно на початку III століття на острові Сицилія в знатній християнській родині. З юних років вона була вихована в благочесті, любові до молитви і милосерді. За переказами, Агафія дала обітницю цнотливості і присвятила своє життя служінню Богу.
Її краса, благородство і внутрішня сила привертали увагу багатьох, але дівчина свідомо відмовлялася від шлюбних пропозицій, вважаючи себе нареченою Христа.
Під час правління римського імператора Деція Траяна (249-251) почалися масові гоніння на християн. Намісником Сицилії був язичник Квінтіан, який, захопившись красою Агафії, намагався силою схилити її до зречення віри і до співжиття з ним.
Отримавши рішучу відмову, Квінтіан наказав ув'язнити Агафью і передати її на "перевиховання" жінці на ім'я Афродісія, відомій своєю розпусною поведінкою. Однак всі спроби зламати волю дівчини виявилися марними - Агафья залишалася твердою у вірі і чистоті.
Після повторної відмови зректися Христа Агафію піддали жорстоким тортурам. За церковним переказом, їй відрізали груди, що стало символом особливої жорстокості переслідувачів. Незважаючи на болісні страждання, Агафія молилася і дякувала Богові.
У темниці їй з'явився святий апостол Петро, який чудесним чином зцілив її рани. Однак наступного дня тортури поновилися. Її кинули на розпечене вугілля.
5 лютого 251 року свята мучениця Агафія віддала свою душу Богу з молитвою подяки. Її смерть стала перемогою духу над тілом і показала силу християнської віри перед обличчям тиранії.
Прикмети 5 лютого
- Сніг або хуртовина - весна затягнеться, а березень буде холодним.
- Якщо на Агаф'ї тепло - зима скоро здасть позиції.
- Сніг скрипить під ногами - до сухої і ясної погоди.
Що не можна робити 5 лютого
За народним повір'ям, в цей день не можна відволікатися від чужої біди. Відмова в милосерді жебракам або бездомним вважалася тяжким гріхом, адже доля мінлива: той, хто проходить повз іншого, завтра сам може опинитися в такому ж становищі. Крім того, в народі вважають, що в цей день не можна влаштовувати гуляння і танцювати, адже в життя можуть прийти проблеми.
Що можна робити 5 лютого
У давнину в цей день у храмах освячували хліб із сіллю. Ними потім пригощали домашню худобу, щоб уберегти її від хвороб, а частину зберігали в будинку як оберіг - на захист будинку від пожежі та інших бід.
