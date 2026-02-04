Рус
Чому 5 лютого не можна танцювати: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
4 лютого 2026, 13:32
У народі вважають, що 5 лютого не можна влаштовувати гуляння і танцювати, адже в життя можуть прийти проблеми.
Яке церковне свято 5 лютого
Яке церковне свято 5 лютого

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 5 лютого
  • Що можна і не можна робити 5 лютого
  • Прикмети 5 лютого

У четвер, 5 лютого, в православному календарі відзначається день пам'яті святої мучениці Агафії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 5 лютого

Свята Агафія народилася приблизно на початку III століття на острові Сицилія в знатній християнській родині. З юних років вона була вихована в благочесті, любові до молитви і милосерді. За переказами, Агафія дала обітницю цнотливості і присвятила своє життя служінню Богу.

відео дня

Її краса, благородство і внутрішня сила привертали увагу багатьох, але дівчина свідомо відмовлялася від шлюбних пропозицій, вважаючи себе нареченою Христа.

Під час правління римського імператора Деція Траяна (249-251) почалися масові гоніння на християн. Намісником Сицилії був язичник Квінтіан, який, захопившись красою Агафії, намагався силою схилити її до зречення віри і до співжиття з ним.

Отримавши рішучу відмову, Квінтіан наказав ув'язнити Агафью і передати її на "перевиховання" жінці на ім'я Афродісія, відомій своєю розпусною поведінкою. Однак всі спроби зламати волю дівчини виявилися марними - Агафья залишалася твердою у вірі і чистоті.

Після повторної відмови зректися Христа Агафію піддали жорстоким тортурам. За церковним переказом, їй відрізали груди, що стало символом особливої жорстокості переслідувачів. Незважаючи на болісні страждання, Агафія молилася і дякувала Богові.

У темниці їй з'явився святий апостол Петро, який чудесним чином зцілив її рани. Однак наступного дня тортури поновилися. Її кинули на розпечене вугілля.

5 лютого 251 року свята мучениця Агафія віддала свою душу Богу з молитвою подяки. Її смерть стала перемогою духу над тілом і показала силу християнської віри перед обличчям тиранії.

Прикмети 5 лютого

  • Сніг або хуртовина - весна затягнеться, а березень буде холодним.
  • Якщо на Агаф'ї тепло - зима скоро здасть позиції.
  • Сніг скрипить під ногами - до сухої і ясної погоди.

Що не можна робити 5 лютого

За народним повір'ям, в цей день не можна відволікатися від чужої біди. Відмова в милосерді жебракам або бездомним вважалася тяжким гріхом, адже доля мінлива: той, хто проходить повз іншого, завтра сам може опинитися в такому ж становищі. Крім того, в народі вважають, що в цей день не можна влаштовувати гуляння і танцювати, адже в життя можуть прийти проблеми.

Що можна робити 5 лютого

У давнину в цей день у храмах освячували хліб із сіллю. Ними потім пригощали домашню худобу, щоб уберегти її від хвороб, а частину зберігали в будинку як оберіг - на захист будинку від пожежі та інших бід.

Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни і після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щорічно з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти і церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває в сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

