Трамп заявив про дотримання Росією перемир'я - в МЗС вказали на важливий нюанс

Юрій Берендій
4 лютого 2026, 15:49
Росія порушила обіцянки щодо енергетичного перемир’я та використала час домовленостей для підготовки нових масованих ударів по Україні, вказали в МЗС.
Трамп заявив про дотримання Росією перемир'я - в МЗС вказали на важливий нюанс
В МЗС відповіли Трампу і вказали на важливий нюанс / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • В МЗС наголосили, що енергетичне перемир'я тривало менше одного тижня
  • Речник відомства привітав дипломатичні зусилля президента Трампа

В МЗС України відреагували на слова президента США Дональда Трампа про нібито дотримання країною-агресоркою Росією домовленостей щодо енергетичного перемир'я та вказали на важливий нюанс угоди. Відповідну заяву зробив речник українського МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає Новини.LIVE.

Тихий заявив, що Росія не проявляє готовності виконувати взяті на себе зобов’язання щодо енергетичного перемир'я.

"У п'ятницю домовленість вступила в дію, сьогодні середа. Тому на нашу думку, цей тиждень не минув, і росіяни не дотрималися своїх обіцянок щодо енергетичного перемир'я. Вони використали більше цього часу для того, щоби накопичити ще ракет і ще дронів, і нанести більш масований удар", — заявив речник.

Водночас він підкреслив, що Україна позитивно оцінює зусилля президента США, спрямовані на пошук шляхів деескалації конфлікту, і висловив вдячність за спроби налагодити діалог з російською стороною. За його словами, сам факт отримання певних запевнень з боку РФ свідчить про залученість президента США до процесу та його прагнення досягти рішень, які могли б призвести до деескалації

"Україна теж, зі свого боку, прагне кроків деескалації для того, щоб дипломатія була більш успішною. На нашу думку, дипломатичні зусилля в умовах таких жорстоких ударів дуже ускладнені", — заявив речник МЗС.

Тихий також зауважив, що вести дипломатичні переговори в умовах постійних жорстоких ударів украй складно, однак будь-які кроки до деескалації є бажаними. Водночас, він наголосив, що Росія не зацікавлена у деескалації, адже навіть заявлені нею домовленості щодо енергетичного перемир’я були порушені.

"Ми маємо справу, на жаль, з терористами і брехунами, які не просто тероризують цивільних людей, а ще і брешуть світу про нібито готовність до якоїсь деескалації. Звісно, (якщо мати справу, - ред.) з брехунами і терористами, то відповідь (на російські удари, - ред.) лише одна – це сила, тобто дипломатія сили", - резюмував він.

Як Росія використала енергетичне перемир'я - думка експерта

У період так званого енергетичного перемир’я російські війська здійснювали додаткову розвідку з метою підготовки нового удару із залученням більшої кількості сил і засобів. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

За його словами, під час цієї паузи росіяни з’ясовували, які об’єкти в містах продовжують працювати, використовуючи для цього різні методи.

"Не лише дрони. Я думаю, вони використовували інші засоби для того, щоб оновити ситуацію. І для того, щоб, дійсно, можливо, в цьому ударі сконцентрувати більше сил та засобів", - сказав Риженко.

Трамп заявив про дотримання Росією перемир'я - в МЗС вказали на важливий нюанс
Звідки і якими типами ракет Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Енергетичне перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість із Росією щодо так званого енергетичного перемир’я діяла лише протягом одного тижня. При цьому він зазначив, що Володимир Путін нібито виконав узяті на себе зобов’язання.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи масований обстріл України в ніч на 3 лютого, наголосила, що ці дії РФ не стали несподіванкою для Трампа.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Путіна не виконав обіцянку утримуватися від ударів по Україні протягом тижня. За його словами масована атака в ніч на 3 лютого фактично зруйнувала досягнуті домовленості та засвідчила порушення енергетичного перемир’я з боку Росії.

Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

