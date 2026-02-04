Складні питання залишилися: у Трампа зробили важливу заяву про переговори в ОАЕ

Мирні тристоронні переговори розпочалися в Абу-Дабі 4 лютого і триватимуть два дні.

Марко Рубіо прокоментував переговори про припинення війни

Головне із заяв Рубіо:

Список відкритих питань для досягнення миру значно скоротився

Питання, які залишилися в цьому списку, є найскладнішими

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після року переговорних зусиль Вашингтона "контрольний список відкритих питань" для досягнення мирної угоди між Україною і Росією значно скоротився.

Однак найскладніші моменти залишаються невирішеними, сказав він під час брифінгу, коментуючи тристоронні переговори в Абу-Дабі

Що відомо про переговори в ОАЕ

Мирні тристоронні переговори розпочалися в Абу-Дабі 4 лютого і триватимуть два дні. За словами Рубіо, в них беруть участь військово-технічні команди України та Росії, а також американські чиновники та експерти.

Чиновник підкреслив, що ключовим результатом переговорних зусиль США за останній рік стало "скорочення контрольного списку відкритих питань", які заважають досягненню мирної угоди.

"Якщо порівняти контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишився зараз, він значно скоротився. Це хороша новина", - заявив Рубіо.

Головні проблеми переговорів

Водночас держсекретар США підкреслив, що питання, які залишилися в цьому списку, є найскладнішими.

"Погана новина полягає в тому, що ті питання, які залишаються, є найважчими, а війна тим часом триває", - сказав він.

Рубіо також попередив, що реальний прогрес у переговорах може довгий час залишатися непублічним через чутливість процесу.

Що чекає на Україну в майбутньому

Рубіо також сказав, що процвітаюча Україна є складовою міцного миру, тому плани з її відновлення розробляються заздалегідь, вони будуть реалізовані після миру.

"Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використовувати всі свої ресурси, щоб мати можливість її відновити. Україна має величезний економічний потенціал, це країна, яка може подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття за допомогою правильних економічних кроків", - додав держсекретар США.

Мирні переговори: думка аналітика

Аналітик Володимир Горбач вважає, що поточні контакти України, Росії та США носять формальний характер і не дають реального прогресу через неефективний формат і рівень делегацій. На його думку, до предметних переговорів зможуть перейти лише при ослабленні Росії, посиленні зовнішнього тиску і готовності до компромісів - орієнтовно не раніше весни 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

