"Розвіяли всі сумніви": помолоділі Пугачова і Галкін з'явилися разом

Христина Трохимчук
4 лютого 2026, 17:12
Алла Пугачова і Максим Галкін здивували своїм зовнішнім виглядом.
Алла Пугачова і Максим Галкін - як виглядають зараз
Алла Пугачова і Максим Галкін - як виглядають зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • Алла Пугачова і Максим Галкін з'явилися разом на курорті
  • Як виглядає знаменита пара

Російські артисти Алла Пугачова і Максим Галкін, які підтримали Україну після повномасштабного вторгнення і виїхали з РФ, з'явилися разом і здивували шанувальників своїм молодим виглядом. Фотографії з коханою дружиною виклав сам Галкін в Instagram.

Зараз зірки відпочивають з дітьми Гаррі та Лізою на гірськолижному курорті в Куршевелі. Останнім часом Галкін викликав жваві обговорення в мережі через свій зовнішній вигляд. Гуморист демонстрував відмінну фізичну форму і зрілу красу, чим значно прибавив собі прихильниць. Коментатори навіть припустили, що Максим знайшов кохання на стороні і тому вирішив привести себе у форму, але артист швидко розвіяв ці підозри, опублікувавши нові знімки з Пугачовою.

Пугачова і Галкін на відпочинку
Пугачова і Галкін на відпочинку / фото: instagram.com, Максим Галкін

На фотографіях пара постала у фемілі-луці — мініатюрних чорних шапках. Примадонна щасливо посміхалася поруч із чоловіком. Галкін, у свою чергу, ніжно обійняв кохану. Поява пари в соцмережах здивувала шанувальників, адже виявилося, що змінився не лише Галкін — Алла Борисівна також на знімках виглядає молодше за свій вік.

Коментатори не стали приховувати свого захоплення парою і не упустили шансу пожартувати над їхніми кумедними образами в шапках.

Алла Пугачова помолодшала
Алла Пугачова помолодшала / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Ви розвіяли всі сумніви і стереотипи про шапки. Це дуже стильно!"

"Ну нарешті, Максим! А то вже зачекалися спільних фото! Що ж ви робите з народом!"

"Алла теж у своєму новому праймі"

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що український артист і саундпродюсер M1SHKA, який у 2023 році став володарем "Греммі" за роботу над альбомом співачки Розалії, повідомив, що цього року знову не зміг потрапити на церемонію нагородження.

Також українська шаблістка Ольга Харлан після оголошення про свою вагітність перестала приховувати фігуру. Дворазова олімпійська чемпіонка показала вагітний животик. Харлан подякувала всім за привітання з поповненням у родині.

Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова — радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року в своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

