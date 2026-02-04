"Розвіяли всі сумніви": помолоділі Пугачова і Галкін з'явилися разом

Алла Пугачова і Максим Галкін здивували своїм зовнішнім виглядом.

Алла Пугачова і Максим Галкін - як виглядають зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін з'явилися разом на курорті

Як виглядає знаменита пара

Російські артисти Алла Пугачова і Максим Галкін, які підтримали Україну після повномасштабного вторгнення і виїхали з РФ, з'явилися разом і здивували шанувальників своїм молодим виглядом. Фотографії з коханою дружиною виклав сам Галкін в Instagram.

Зараз зірки відпочивають з дітьми Гаррі та Лізою на гірськолижному курорті в Куршевелі. Останнім часом Галкін викликав жваві обговорення в мережі через свій зовнішній вигляд. Гуморист демонстрував відмінну фізичну форму і зрілу красу, чим значно прибавив собі прихильниць. Коментатори навіть припустили, що Максим знайшов кохання на стороні і тому вирішив привести себе у форму, але артист швидко розвіяв ці підозри, опублікувавши нові знімки з Пугачовою.

Пугачова і Галкін на відпочинку / фото: instagram.com, Максим Галкін

На фотографіях пара постала у фемілі-луці — мініатюрних чорних шапках. Примадонна щасливо посміхалася поруч із чоловіком. Галкін, у свою чергу, ніжно обійняв кохану. Поява пари в соцмережах здивувала шанувальників, адже виявилося, що змінився не лише Галкін — Алла Борисівна також на знімках виглядає молодше за свій вік.

Коментатори не стали приховувати свого захоплення парою і не упустили шансу пожартувати над їхніми кумедними образами в шапках.

Алла Пугачова помолодшала / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Ви розвіяли всі сумніви і стереотипи про шапки. Це дуже стильно!"

"Ну нарешті, Максим! А то вже зачекалися спільних фото! Що ж ви робите з народом!"

"Алла теж у своєму новому праймі"

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року в своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

