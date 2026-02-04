Названо головний провал Путіна у війні: що може змусити Кремль зупинити війну

Війна проти України стала для Росії стратегічним провалом, а подальше посилення тиску на Кремль лише наблизить її завершення, вказав Сибіга.

Глава МЗС України розповів, чому Росія не виграєвійну проти України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 22 ОМБр

Росія не виграє війну проти України

Сибіга окреслив основні проблеми РФ через війну

Ситуація для Путіна надалі буде лише погіршуватись

Країна-агресорка Росія не зможе перемогти у війні проти України. Ця війна стала для Кремля справжнім провалом і посилення тииску на птуніа буде сприяти її завершенню. Про це у дописі в соцмережі X повідомив глава українського МЗС Андрій Сибіга.

"У 2025 році Росія втратила 480 000 солдатів, які були поранені або загинули, окупувавши додаткові 0,7% території України. У січні 2026 року, незважаючи на втрату в середньому понад 1000 солдатів на день, Росія окупувала додаткові 0,04%. Це найнижчий місячний прогрес за 9 місяців", - повідомив він.

За його словами, за попередні 25 місяців — із січня 2024-го по січень 2026 року — Росія захопила ще 21% території Донецької області, заплативши за це сотнями тисяч загиблих військових. Водночас площа регіону, що залишається під контролем України, є більшою.

Андрій Сибіга звернув увагу, що російська економіка входить у фазу глибокої рецесії. Сукупний дефіцит бюджетів регіонів РФ у 2025 році сягнув рекордних 21 млрд доларів, що у вісім разів перевищує показник 2023 року.

"Москва не в змозі зупинити падіння виробництва в 12 ключових галузях промисловості. Натомість вона підвищує податки. У 2025 році закрилося на 15% більше російських підприємств, а ще 10% перебувають на межі закриття", - вказав він.

Міністр також зазначив, що неякісне бюджетне планування в Росії спричинить ще серйозніші фінансові розриви. Невідповідність між прогнозами російського мінфіну та реальною ситуацією призведе до втрати щонайменше 25 млрд доларів нафтових доходів уже цього року.

Паралельно Україна нарощує кампанію глибоких ударів по законних військових цілях на території Росії. Упродовж 2025 року було здійснено 719 таких атак, які завдали збитків на суму близько 15 млрд доларів. Ця кампанія триватиме — війна повертається туди, звідки її розпочали.

"Для Путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці. Додатковий санкційний тиск, зокрема на тіньовий флот і енергетику Росії, а також посилення підтримки оборони та стійкості України мають вирішальне значення. Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна. Чим швидше Путін втратить ілюзії щодо своєї здатності досягти чогось військовим шляхом, тим швидше будуть успішними мирні зусилля", - резюмував він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Коли закінчиться війна - прогноз Келлога

Як писав Главред, колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України може завершитися вже влітку. На його думку, досягнення миру можливе до Дня Незалежності України — 24 серпня 2026 року. Він також зазначив, що після зими стратегічна перевага може перейти на бік України. Попри критичну нині ситуацію, українські військові продовжують стримувати наступ російських окупантів.

"Я дійсно вірю: якщо Україна переживе цю зиму - січень і лютий - і вийде в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України... Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", - сказав Келлог.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 лютого в Абу-Дабі розпочався черговий етап переговорів щодо завершення війни в Україні, і цього разу дипломатична атмосфера суттєво відрізняється від попередніх. Хоча в Києві зберігається стримана недовіра й невизначеність, джерела у США та Україні зазначають, що в діях російської делегації з’явилися сигнали готовності до реального компромісу. Про це повідомляє Politico.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяви президента США Дональда Трампа про нібито дотримання Росією домовленостей щодо енергетичного перемир’я, звернувши увагу на важливу деталь цих домовленостей. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія формально декларує відкритість до мирного врегулювання, водночас не виключаючи продовження ракетних і дронових атак.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

