РФ залишила п'ять областей України без світла - де введено аварійні відключення

У ніч на середу, 4 лютого, росіяни завдали удару по енергетичних об'єктах України. Без електрики залишилися споживачі у п'яти областях України. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Внаслідок атак без світла залишилися Сумська, Донецька, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька області. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися там, де це дозволяє безпекова ситуація.
"Через наслідки попередніх російських обстрілів - в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів", - йдеться в повідомленні.
Водночас через дефіцит потужності в частині областей вимушено застосовані аварійні відключення. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Окрім обстрілів, енергосистему випробує стихія. Через складні погодні умови в Одеській області повністю або частково знеструмлено 16 населених пунктів. Бригади обленерго вже працюють над ліквідацією наслідків негоди.
Станом на 9:30 ранку рівень споживання електрики зріс на 5,2% порівняно з попереднім днем.
"Причина змін - менша кількість знеструмлених споживачів, ніж після масованої ракетно-дронової атаки попередньої доби. А також - менший обсяг вимушених заходів обмеження в окремих регіонах", - пояснили в компанії.
Енергетики наголошують, що необхідність економити електрику зберігається протягом усієї доби в кожному регіоні України.
Сумська область
У Сумській області ситуація наразі є однією з найскладніших. О 08:24 за командою "Укренерго" введено ГАВ для всіх 10 черг споживачів. О 10:28 навантаження на систему змусило Сумиобленерго запровадити додатково СпецГАВ для 1-ї черги.
Полтавська область
Полтавщина також опинилася під дією аварійних відключень. Команди на обмеження надходили хвилями. О 07:57 енергетики Полтаваобленерго ввели 6-10 черги ГАВ. Вже о 08:27 диспетчер надав команду на застосування додатково 1-5 черги ГАВ.
Харківська область
Харківщина перебуває під подвійним тиском. За повідомленням Харківобленерго, в регіоні одночасно діють графіки аварійних відключень та графіки погодинних відключень. Енергетики закликають споживачів до терпіння, адже інфраструктура регіону перебуває під постійним прицілом ворога.
Чи можливі масові відключення світла - думка експерта
Експерт з енергетики Юрій Корольчук зазначив, що повністю виключити повторення масових відключень та системних аварій в Україні неможливо через пошкодження інфраструктури ракетними ударами, зокрема підстанцій, ТЕС та ГЕС.
Він підкреслив, що енергосистема зараз працює інакше, ніж до війни, і її стабільність під загрозою через зміну схем живлення та постійні ризики для об'єктів. Для створення стійкої моделі енергопостачання систему доведеться модернізувати, а трансформація може тривати роками.
Удари РФ по енергетиці України - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Під атаками опинилися ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, а також об’єкт ДТЕК в Одеській області.
Відновлення енергосистеми України після масованих ракетних ударів буде тривалим, повідомив віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Ворог пошкодив об’єкти генерації та магістральні мережі у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій областях та інших регіонах. Особливо постраждала Дарницька ТЕЦ, що забезпечує тепло для населення.
Крім цього, через масовані нічні обстріли російських окупантів по енергетичних об’єктах Харкова та області 3 лютого, місто оголосило надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня. Пошкоджено Харківську ТЕЦ-5 та електропідстанції "Харківська" і "Залютине".
