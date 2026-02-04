Рус
РФ залишила п'ять областей України без світла - де введено аварійні відключення

Руслана Заклінська
4 лютого 2026, 11:37оновлено 4 лютого, 12:15
Через дефіцит потужності Укренерго запровадило у частині регіонів аварійні відключення.
РФ залишила п'ять областей України без світла - де введено аварійні відключення
В Україні запровадили аварійні знеструмлення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН, ДСНС Одещини

Головне:

  • Росія завдала ударів по енергооб'єктах у 5 областях
  • В Одеській області через стихію знеструмлено 16 населених пунктів
  • В кількох областях введено ГАВ

У ніч на середу, 4 лютого, росіяни завдали удару по енергетичних об'єктах України. Без електрики залишилися споживачі у п'яти областях України. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Внаслідок атак без світла залишилися Сумська, Донецька, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька області. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися там, де це дозволяє безпекова ситуація.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів - в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів", - йдеться в повідомленні.

Водночас через дефіцит потужності в частині областей вимушено застосовані аварійні відключення. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Окрім обстрілів, енергосистему випробує стихія. Через складні погодні умови в Одеській області повністю або частково знеструмлено 16 населених пунктів. Бригади обленерго вже працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Станом на 9:30 ранку рівень споживання електрики зріс на 5,2% порівняно з попереднім днем.

"Причина змін - менша кількість знеструмлених споживачів, ніж після масованої ракетно-дронової атаки попередньої доби. А також - менший обсяг вимушених заходів обмеження в окремих регіонах", - пояснили в компанії.

Енергетики наголошують, що необхідність економити електрику зберігається протягом усієї доби в кожному регіоні України.

РФ залишила п'ять областей України без світла - де введено аварійні відключення
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Сумська область

У Сумській області ситуація наразі є однією з найскладніших. О 08:24 за командою "Укренерго" введено ГАВ для всіх 10 черг споживачів. О 10:28 навантаження на систему змусило Сумиобленерго запровадити додатково СпецГАВ для 1-ї черги.

Полтавська область

Полтавщина також опинилася під дією аварійних відключень. Команди на обмеження надходили хвилями. О 07:57 енергетики Полтаваобленерго ввели 6-10 черги ГАВ. Вже о 08:27 диспетчер надав команду на застосування додатково 1-5 черги ГАВ.

Харківська область

Харківщина перебуває під подвійним тиском. За повідомленням Харківобленерго, в регіоні одночасно діють графіки аварійних відключень та графіки погодинних відключень. Енергетики закликають споживачів до терпіння, адже інфраструктура регіону перебуває під постійним прицілом ворога.

Чи можливі масові відключення світла - думка експерта

Експерт з енергетики Юрій Корольчук зазначив, що повністю виключити повторення масових відключень та системних аварій в Україні неможливо через пошкодження інфраструктури ракетними ударами, зокрема підстанцій, ТЕС та ГЕС.

Він підкреслив, що енергосистема зараз працює інакше, ніж до війни, і її стабільність під загрозою через зміну схем живлення та постійні ризики для об'єктів. Для створення стійкої моделі енергопостачання систему доведеться модернізувати, а трансформація може тривати роками.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Під атаками опинилися ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, а також об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Відновлення енергосистеми України після масованих ракетних ударів буде тривалим, повідомив віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Ворог пошкодив об’єкти генерації та магістральні мережі у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій областях та інших регіонах. Особливо постраждала Дарницька ТЕЦ, що забезпечує тепло для населення.

Крім цього, через масовані нічні обстріли російських окупантів по енергетичних об’єктах Харкова та області 3 лютого, місто оголосило надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня. Пошкоджено Харківську ТЕЦ-5 та електропідстанції "Харківська" і "Залютине".

Читайте також:

Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго новини України відключення світла електроенергія Масштабна ракетна атака на енергетику
