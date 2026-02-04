Евакуація з Києва із запасами їжі та води: експерт пояснив, до чого готуватися

Українська влада провалила питання забезпечення житлової та соціальної інфраструктури розподіленою генерацією, вважає Геннадій Рябцев.

Важливе із заяв Рябцева:

У переважної більшості громадян просто немає елементарних ресурсів для переїзду

Влада провалила питання забезпечення інфраструктури розподіленою генерацією

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев прокоментував заклики представників влади про те, що українцям необхідно запасатися водою, їжею та ліками на випадок реалізації найгіршого сценарію, а також виїжджати з міст.

"Подібні необережні висловлювання нічого, крім паніки, спровокувати не можуть. Кожного разу, коли йдеться про такі чутливі теми, потрібно не обмежуватися однією фразою, а роз'яснювати, що мається на увазі, коли, зокрема, пропонується виїхати з міста. Адже виїхати з міста в чисте поле і замерзнути там або на дачі, де немає ні світла, ні тепла, ні газу – це "чудово": менше людей буде", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому експерт нагадав про те, що у переважної більшості громадян просто немає елементарних ресурсів для переїзду в інший регіон.

"Тому ніякої евакуації, зокрема з Києва, бути не може, тому що людям нікуди евакуюватися. Максимум, що зараз може забезпечити ДСНС, – це пункти обігріву, але і вони в дуже обмеженій кількості і в окремих районах. Йдеться про великі намети на випадок надзвичайних ситуацій і стихійних лих", – вважає він.

Співрозмовник каже, що київська міська влада, замість того, щоб витрачати бюджетні кошти на дуже сумнівні проекти, мала б спрямувати їх на придбання та встановлення автономних генераторів.

"А у нас замість того, щоб подумати, що буде працювати за будь-яких умов, за наявності виключно палива, бюджетним установам нав'язували установку нікому не потрібних фотоелектричних панелей, які зараз присипані сніжком і вкриті льодом - і все, нуль генерації. Зате на це витратили сотні мільйонів гривень, якщо не доларів! І вважається, що ці установи нібито обладнані джерелами живлення. Але це неправда! Ось і маємо те, що маємо, а саме відключення світла протягом тривалого часу", – зазначив він.

Рябцев додав, що українська влада на різних рівнях просто провалила питання забезпечення житлової та соціальної інфраструктури розподіленою генерацією.

"Саме тому люди мого віку, прощаючись із сусідами ввечері, прощаються ніби назавжди, бо бояться, що можуть замерзнути вночі. Як це! А це свідчить про те, що замість встановлення генератора в міжсезоння у нас встановлювали фотоелектричні панелі", - резюмував він.

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією не слід, зате варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев також підкреслив, що з настанням температур, близьких до нуля, не варто очікувати скорочення тривалості відключень або їх повного скасування.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

