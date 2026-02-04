Рус
"Люди виснажені": Зеленський розповів, де найскладніша ситуація в енергетиці

Руслана Заклінська
4 лютого 2026, 15:39
124
Президент вимагає чітких термінів відновлення тепла в будинках.
Понад 1100 будинків у Києві без тепла / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ОП, Укренерго

Ключові тези Зеленського:

  • Найкритичніша ситуація з енергетикою - у Київській, Харківській, Сумській та Полтавській області
  • Кількість аварійних бригад в Києві збільшать через виснаження працівників
  • Понад 1100 багатоквартирних будинків в столиці залишаються без опалення

Найбільш критична ситуація з енергетикою спостерігається в Києві та області, Харкові та області, на Сумщині та Полтавщині. Важко також у центральних регіонах, зокрема на Дніпровщині та Черкащині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад - люди виснажені", - наголосив глава держави.

відео дня

За його словами, більше ніж 1 100 багатоквартирних будинків залишаються без опалення. Зеленський наголосив на необхідності чітких термінів відновлення тепла та забезпечення людей можливостями обігріву.

Під час селектору детально обговорювали заходи захисту Запоріжжя від дронів, постачання перехоплювачів і підготовку екіпажів. Також президенту доповідали щодо ситуації в Харкові, Сумській, Чернігівській, Київській областях, містах Дніпровщини, Черкащині, Полтавщині, а також у Херсоні, Одесі та Донеччині, Вінниці, Чернівцях та Житомирщині.

"Доручив Премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні. Є також окремі доручення на Ставку. Вдячний усім, хто працює заради людей", - додав Зеленський.

Як зігрітися в квартирі / Інфографіка: Главред

Коли ситуація може покращитися - прогноз експерта

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус закликав готуватися до проходження найближчих трьох тижнів зими, які можуть стати одними з найважчих через сильні морози.

За його словами, Росія наразі не налаштована ні на мир, ні на перемир’я, зокрема й енергетичне. Водночас Герус зазначив, що орієнтовно з середини лютого ситуація з електропостачанням має покращитися завдяки активнішій роботі сонячних електростанцій.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на середу, 4 лютого, російські удари по енергетичних об’єктах залишили без світла споживачів у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Водночас в усіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення.

Також у ніч на 3 лютого Росія завдала найпотужнішого удару по енергетичній інфраструктурі України з початку року. Під атаками опинилися ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, а також об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Відновлення енергосистеми після масованих ракетних ударів буде тривалим, заявив віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Ворог пошкодив об’єкти генерації та магістральні мережі у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій областях та інших регіонах.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

