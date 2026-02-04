Харлан показала вагітний животик і розповіла про особисте: "Багато питань"

Ви дізнаєтеся:
- Ольга Харлан вагітна
- Як себе почуває спортсменка
Українська шаблістка Ольга Харлан після оголошення про свою вагітність перестала приховувати фігуру. Дворазова олімпійська чемпіонка показала вагітний животик і відповіла на запитання шанувальників в Instagram.
Харлан подякувала всім за привітання з поповненням у родині і показала фрагмент УЗД-знімку з майбутнім малюком.
"Дякую всім за привітання. Я читаю кожне повідомлення і дуже ціную вашу підтримку", — написала шаблістка.
Також вона зазначила, що багато підписників запитували, як змінилося її самопочуття під час вагітності. Спортсменка зізналася, що почувається добре, а вагітність не заважає її звичному ритму життя.
"Багато питань в директ, як я себе почуваю. Почуваюся чудово! Життя не зупинилося, воно рухається вперед. І це мені неабияк подобається", — запевнила Ольга.
Ольга Харлан — особисте життя
Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан після розлучення з Дмитром Бойко (2014–2018) перебуває у стосунках з італійським шаблістом Луїджі Самеле. У вересні 2024 року Луїджі зробив Ользі пропозицію руки і серця, а в лютому 2026 року пара повідомила, що чекає на дитину.
Про особу: Ольга Харлан
Ольга Харлан - фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років і срібний призер Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор (2014, 2013, 2017, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2013 в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2010 в командній першості), Кавалер ордена Свободи, орденів Ярослава Мудрого IV і V ст., повний кавалер орденів "За заслуги" і княгині Ольги.
За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан завоювала шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, які представляли Україну), 15 медалей чемпіонатів світу і 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.
