РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

Дар'я Пшеничник
4 лютого 2026, 08:27
За даними видання, є ознаки того, що нинішні переговори можуть бути більш багатообіцяючими, ніж прийнято вважати.
Путин, армия РФ
Є ознаки того, що переговори можуть принести результати / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Головне з новини:

  • Росія змінює тон на переговорах в Абу-Дабі
  • Кроки ЄС з нарощування оборони тиснуть на РФ
  • Путін шукає вихід без втрати "перемоги"

У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі стартував новий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні, і цього разу дипломатичний фон виглядає помітно інакше. Попри загальну невизначеність і стриманий песимізм у Києві, кілька джерел у США та Україні відзначають, що у поведінці російської делегації з’явилися ознаки реального прагнення рухатися вперед, пише Politico.

За інформацією співрозмовників видання, знайомих із перебігом консультацій, нинішній етап може стати першим, де Москва демонструє не лише формальну присутність, а й готовність обговорювати практичні механізми завершення війни.

Один із американських експертів, який консультує українську сторону, визнав, що різниця відчутна: якщо раніше переговори нагадували "болісну процедуру без анестезії", то тепер російські представники поводяться "менш театрально і значно прагматичніше".

Він припускає, що за сприятливих умов шанс на прорив навесні вже не виглядає фантастичним.

Менш оптимістичні оцінки лунають від колишніх українських посадовців, однак навіть вони визнають зміну тону російської делегації. Очільник російської групи Ігор Костюков та офіцер ГРУ Олександр Зорін, за їхніми словами, уникають ідеологічних монологів, характерних для Лаврова чи Путіна, і концентруються на конкретних технічних питаннях.

Аналітики припускають, що така поведінка може бути реакцією Кремля на зміни в Європі: континент дедалі активніше інвестує в оборону, нарощує виробництво озброєнь і шукає способи зменшити залежність від США. Мирна угода могла б охолодити цей імпульс, ускладнивши для європейських урядів аргументацію щодо подальшого збільшення оборонних бюджетів.

Водночас не виключають і політичний розрахунок: зміна риторики може бути спробою вплинути на позицію Дональда Трампа, який уважно стежить за перебігом війни.

Австралійський генерал у відставці Мік Райан наголошує, що Путін опинився у складній внутрішній ситуації: після величезних витрат війни йому майже нічого показати як "результат". Мир без можливості оголосити перемогу може стати для Кремля серйозним викликом.

Чи переросте нова дипломатична динаміка в реальний прорив - стане зрозуміло вже найближчими тижнями. Але вперше за довгий час учасники процесу обережно говорять про можливість зрушення.

Що може зупинити РФ - думка експерта

Як раніше писав Главред, попри заяви про енергетичне перемир’я, Росія паралельно готується до нових ударів по Україні. Таку думку висловив політолог Олександр Леонов в ефірі Київ24.

Він наголосив, що Україна вже має чітке розуміння, що словам Росії довіряти не варто, і саме таку позицію, на його переконання, повинні займати й Сполучені Штати, які декларують зацікавленість у завершенні війни.

"Тиск на тіньовий танкерний флот, він є дуже ефективним. І Росія цього боїться, бо саме таким чином вона отримує гроші. І в переговорному треці не вистачає головного, щоб США не тільки підштовхували сторони, в першу чергу Росію, до переговорів, а казали: "у вас є дедлайн, якщо не будуть виконані умови — посилення санкцій", - наголосив політолог.

Мирні переговори - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що процес врегулювання війни залишається складним і багатовимірним, хоча з окремих питань сторонам нібито вдалося просунутися вперед.

Водночас, як зазначає The New York Times, будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках потенційної мирної угоди не призведуть до припинення війни, а лише дадуть Росії час підготуватися до ще більш масштабного наступу. Аналітики зазначають, що відмова Москви від вимоги повного контролю над Донецькою областю має не символічний, а суто прагматичний характер.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української делегації, яка має вирушити на тристоронні переговори з представниками США і Росії.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

війна в Україні Володимир Путін Росія мирні переговори
Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

Китайський гороскоп на сьогодні 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

Кота залишили біля притулку з запискою, яка ледь не довела персонал до сліз

Кота залишили біля притулку з запискою, яка ледь не довела персонал до сліз

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

