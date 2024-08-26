Десятки ракет і дронів: стали відомі деталі масованого удару РФ по Україні

У понеділок, 26 серпня, країна-агресор РФ після тривалої паузи завдала масованого комбінованого далекобійного удару із застосуванням дронів, крилатих, керованих і високошвидкісних ракет наземного, повітряного і морського базування.
Як нагадує профільне видання Defense Express, остання масштабна комбінована атака відбулася ще 8 липня, коли ворог використав 38 ракет різних типів, включно з "Цирконом" і "Кинджалом".
"Для нього вперше за тиждень російські кораблі вийшли з Новоросійська, уперше з кінця липня були залучені МіГ-31К, пускали одночасно 11 Ту-95МС і відразу 6 Ту-22М3. А сама атака почалася з опівночі заходом у повітряний простір України десятків Shahed-ів, які ворог спрямовував хвилями аж до ранку", - наголошується в публікації.
Уточнюється, що за попередньою інформацією тільки ударних дронів-камікадзе РФ було понад 80 одиниць.
"Що стосується цілей ударів, то ними стали об'єкти цивільної критичної інфраструктури. Географія атак, враховуючи повідомлення про загрози в конкретних регіонах, охоплювала майже всю Україну. А одна з крилатих ракет була збита на кордоні Закарпатської та Львівської областей", - додали автори публікації.
Що відомо про ракету "Кинджал"
Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.
Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, вранці 26 серпня РФ атакує Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах прогриміли вибухи. Унаслідок удару РФ відомо про загиблих і поранених.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло і вода. У деяких районах столиці зникло світло, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі.
Як повідомлялося раніше, після масованого удару РФ у багатьох містах України відключення водопостачання. РФ атакувала ракетами і дронами інфраструктурні та енергетичні об'єкти в Україні.
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