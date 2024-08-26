У Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло та вода: що відомо

У столиці в деяких районах зникло світло, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Ворог б'є по енергетичній інфраструктурі.

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РФ завдає ракетного удару по Україні вранці 26 серпня / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Вранці 26 серпня під час масштабної повітряної тривоги в Києві прогриміли вибухи. Повітряні сили ЗСУ та моніториногові канали попереджали про загрозу балістики для столиці України. Також повідомлялося про рух швидкісних цілей у бік Київщини.

08:26 У Київській обласній військовій адміністрації закликали всіх залишатися в укриттях.

"В області працює ППО", - йдеться в повідомленні.

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08:34 У Києві пролунала повторна серія вибухів.

Відомо, що в Києві в деяких районах зникло світло, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Ворог б'є по енергетичній інфраструктурі.

08:55 Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в низці районів столиці є перебої з енергопостачанням.

"Як зазначають фахівці, це пов'язано з проблемами загальноукраїнської енергетичної мережі", - написав він.

09:03 На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням, додав мер Кличко.

09:08 У Києві пролунала ще одна серія вибухів. Перед цим моніторингові канали повідомили про ракети "Кинжал" у напрямку столиці України.

10:11 Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив подробиці масованої атаки ворога на Київщину. За його словами, РФ всю ніч і ранок атакувала регіон ракетами та ударними дронами.

Є ушкодження інфраструктурних об'єктів. Одна людина дістала поранення та доставлена ​​в одну з районних медустанов, надається необхідна допомога.

"Також фіксуємо пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у чотирьох районах", - повідомив Кравченко.

У Київській області за розпорядженням Укренерго запроваджено екстрені відключення світла. Начальник КОВА доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб людям було де підзарядити телефони. Усі оперативні служби працюють на місцях.

Ракетний удар РФ по Україні 26 серпня

Вранці 26 серпня РФ атакувала Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3, а в Чорному морі перебувають носії ракет "Калібр".

Літаки Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда ​

Повітряні сили заявили про те, що запущені агресором ракети вже в повітряному просторі України. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові прогриміли вибухи.

У ніч на понеділок, 26 серпня, країна-агресор РФ влаштувала чергову повітряну атаку на Київ. Окупанти застосували ударні дрони "Shahed".

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, дрони запустили з території Курської області РФ, безпілотники пролетіли в Сумську та Чернігівську області й заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків.

"Силами і засобами протиповітряної оборони близько десятка [дронів] знищено ще на підступах до міста", - зазначили в КМВА.

У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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