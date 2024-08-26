Масований удар РФ: у багатьох містах України відключення водопостачання

РФ атакувала ракетами і дронами інфраструктурні та енергетичні об'єкти в Україні.

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В Україні масово відключають воду після ракетного удару РФ / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com

У Житомирі призупинили водопостачання внаслідок масованої атаки країни-агресора РФ уранці 26 серпня.

"Шановні городяни, унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира", - ідеться в повідомленні Житомирводоканалу.

Як уточнили в комунальному підприємстві, більше інформації щодо відновлення водопостачання буде повідомлено пізніше.

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/ t.me/Zhytomyrvodokanal

За словами міського голови Житомира Сергія Сухомлина, внаслідок російських обстрілів тимчасово припинено постачання води та електроенергії.

"Одразу після відбою повітряної тривоги міський водоканал на генераторах почне подавати воду. Постачання води триватиме приблизно 2 години, щоб люди змогли створити резерв води. Після цього буде припинено водопостачання, і знову розпочнеться з 19-ї години до 22-ї години. Завтра вранці з 6 до 9 години", - повідомив Сергій Сухомлин.

Міський голова також розповів, що вже збирає штаб для обговорення подальших дій, а міська рада формує додаткові резерви паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів. Каналізаційна система міста вже працює на генераторах, а більш детальна інформація буде надана згодом.

Дивіться відео - Сергій Сухомлин повідомив про наслідки удару РФ:

/ Скриншот

За повідомленням голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, у Житомирській області внаслідок масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Він уточнив, що внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка.

Перебої з постачанням води внаслідок ударів РФ

"На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Наразі відсутнє водопостачання в Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці. Це пов'язано зі знеструмленням об'єктів водоканалу через відключення електропостачання. Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", - повідомляє Київводоканал.

Зранку, 26 серпня, через знеструмлення у деяких жителів Дніпра спостерігається знижений тиск води на верхніх поверхах. Водночас лівий берег міста залишився без води повністю. Причина - через перепади напруги зупинилася насосна станція, повідомили в КП "Дніпропроводоканал".

/ Facebook/dneprvodokanal

"У зв'язку з перепадами напруги зупинилася ЛНФС. Припинено водопостачання Лівобережної частини міста. Водопостачання буде відновлено найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

На Криворіжжі через відключення електроенергії знеструмлено низку помпових станцій. Тому спостерігаються перебої з подачею холодної води в деяких будинках. Про це йдеться в Telegram-каналі підприємства "Кривбасводоканал".

У більшості мікрорайонів Луцька немає електроенергії та водопостачання. Без світла всі мікрорайони, крім центру. Центрального водопостачання поки що немає у всіх жителів міста, повідомляє Волинь.infa.

Через аварійні відключення електроенергії двічі зупинялася водопровідна станція у Вінниці в районі Старого міста, повідомили в КП "Вінницяоблводоканал".

/ t.me/vinvoda_info

"По Старому місту: здійснюємо перемикання, але потрібен час на стабілізацію тиску в системі. Можлива тимчасова відсутність води/слабкий тиск. По Вишеньці: здійснили перемикання, можливий слабкий тиск. Не панікуємо і дбаємо про власну безпеку", - повідомили у водоканалі.

Через ворожі атаки в Ковелі Волинської області та громаді відсутнє енергопостачання. Як наслідок, призупинилося водопостачання, повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка у Facebook.

Після завершення тривоги, енергетики приступлять до відновлення роботи енергосистеми. "Залишайтеся в укритті до відбою! Зберігайте інформаційну тишу!", - написав Чайка.

/ Facebook/igorchaikakovel

У зв'язку з відключенням електроенергії по всій країні водопостачання в Костополі Рівненської області здійснюється завдяки резервним джерелам живлення, ідеться в повідомленні Костопільської міськради.

Графік подачі води:

11:00 - подача води припиняється;

13:00 - 15:00 - здійснюється подача води;

18:00 - 21:00 - здійснюється подача води.

/ Facebook/kostopilrada

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, вранці 26 серпня РФ атакує Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах прогриміли вибухи. Унаслідок удару РФ відомо про загиблих і поранених.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло і вода. У деяких районах столиці зникло світло, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомлялося раніше, через обстріл енергосистеми України по всій країні запровадили екстрені вимкнення світла. У багатьох містах України після вибухів почалися перебої зі світлом, а також проблеми з водопостачанням.

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