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Вибухи в Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові: перші подробиці ракетного удару РФ

Анна Ярославська
26 серпня 2024, 08:11оновлено 26 серпня, 09:56
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У низці міст України пролунали вибухи. Українців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Ракетний удар, Ту-95МС
Вранці 26 серпня РФ завдає ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Вранці 26 серпня РФ атакує Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3, а в Чорному морі перебувають носії ракет "Калібр".

Повітряні сили заявили про те, що запущені агресором ракети вже в повітряному просторі України. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах прогриміли вибухи.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові було чути серію вибухів. Городян закликали залишатися в укриттях.

відео дня

Пізніше він уточнив, що екстрені служби продовжують огляд місць влучань. Поки що викликів щодо постраждалих не надходило.

Зазначається, що вибухи чути у Вінниці, є загроза для Дніпра.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вибухи прогриміли в Одесі та районі.

"В Одесі чути вибухи! Дуже прошу, не виходьте з безпечних місць!" - написав він у Telegram.

Відомо, що в Києві та Одесі є проблеми зі світлом - ворог атакує енергетичну інфраструктуру.

Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено багатоквартирний будинок.

"Деталі з приводу постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - написав він.

Пізніше Поліщук уточнив, що внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого.

Вибухи в Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові: перші подробиці ракетного удару РФ
Літаки Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив про вибухи на Львівщині - там працює ППО.

"Нічого не фотографуйте, не знімайте на відео. Перебувайте у максимально безпечному місці", - закликав він.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вранці 26 серпня ворог масовано атакував область. Працювали сили ППО.

"Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Дякую за роботу ППО! Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку. Інформацію уточнюємо", - написав він у Telegram.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки загинула людина.

"Росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Світ має зупинити країну-терориста", - написав він у Telegram.

Атака РФ по Україні 26 серпня

У ніч на понеділок, 26 серпня, країна-агресор РФ влаштувала чергову повітряну атаку на Київ. Окупанти застосували ударні дрони "Shahed".

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, дрони запустили з території Курської області РФ, безпілотники пролетіли в Сумську та Чернігівську області й заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків.

"Силами і засобами протиповітряної оборони близько десятка [дронів] знищено ще на підступах до міста", - зазначили в КМВА.

У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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