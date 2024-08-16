Залп понад 100 ракет: названо ймовірні цілі та терміни масованого удару РФ

Може бути збільшено кількість протиракет для комплексів, які прикривають Київ, не виключив Роман Світан.

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Російські окупанти готують масований ракетний удар по Україні після того, як ЗСУ зайняли значні території в Курській області, заявив військовий експерт Роман Світан.

Як підкреслив він у коментарі Сurrenttime, урядовий квартал, який, за версією ЗМІ, може стати ціллю російських ракет, "ніхто точно евакуювати не буде".

При цьому експерт не виключив, що може бути збільшено кількість протиракет для комплексів, які прикривають Київ, а оцінюючи масштаби можливої російської атаки, зазначив, що в армії РФ є обмеження - але не за кількістю ракет, а за кількістю носіїв.

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"Якщо буде справді масштабна атака, крилатих ракет може бути близько 100 - крилатих ракет морського базування типу "Калібр" і крилатих ракет авіаційного базування типу Х-101, Х-555, плюс Х-59, Х-69 можуть використовуватися, - але можуть бути додані ще "Шахеди" і балістичні ракети, "Іскандери". Це все може бути застосовано відразу по більш ніж ста цілях", - попередив він.

За його оцінкою, тієї кількості зенітно-ракетних комплексів, яка розташовується в Київському районі, вистачить, щоб перехопити "практично всі ракети", якими армія РФ може вдарити по українській столиці.

"На даний момент достатня щільність ППО над Києвом для відбиття практично будь-якої атаки, крім міжконтинентальних балістичних ракет", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомлялося раніше, у Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів.

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