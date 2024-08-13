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РФ підготувала флот для ядерних ударів по Європі: відомі можливі цілі – FT

Марія Николишин
13 серпня 2024, 13:44
357
Розроблені Росією сценарії допускають військові конфлікти з нинішніми союзниками Москви — Китаєм, Іраном, Азербайджаном і КНДР.
РФ підготувала флот для ядерних ударів по Європі: відомі можливі цілі – FT
РФ підготувала флот для ядерних ударів по Європі / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Окупанти підготували свій флот для ударів ракетами з ядерними боєголовками. Зокрема, вони навчали моряків атакувати цілі в країнах Європи. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на секретні документи.

Видання зазначає, що в "потенційному конфлікті" з Заходом, зокрема, членами НАТО, агресор припускав завдання нищівних ударів по цілях, розкиданих по всій Західній Європі.

"Карти цілей, розташованих так далеко, як західне узбережжя Франції та Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії, докладно описані у презентації для офіцерів, підготовленій ще до повномасштабного вторгнення в Україну", – йдеться в повідомленні.

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Також відомо, що ці плани окупанти складали в період з 2008 по 2014 рік. У них є список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичні ядерні. Ворожі офіцери підкреслюють переваги використання ядерних ударів на ранній стадії.

Крім того, у презентації вказано, що країна-агресорка зберегла можливість перевозити ядерну зброю на надводних кораблях. Це, на думку експертів, несе в собі значні додаткові ризики ескалації військового конфлікту або аварій.

"В документах зазначено, нібито "висока маневровість" флоту дає йому змогу завдавати "раптових і попереджувальних ударів" і "масованих ракетних ударів з різних напрямків". Ядерні боєголовки призначені для використання "у поєднанні з іншими засобами ураження для досягнення цілей Росії"", - пише видання.

Аналітики, які вивчали ці документи, заявили, що вони відповідають тому, як НАТО оцінює загрози ударів ракет великої дальності, які можуть бути запущені з кораблів російського флоту.

Також карти ілюструють вибірку з 32 цілей НАТО в Європі для військово-морських флотів агресора. Наприклад, цілі Балтійського флоту здебільшого розташовані в Норвегії та Німеччині, включно з військово-морською базою в Бергені. А також радіолокаційними станціями й об'єктами підрозділів спецпризначенців.

Повідомляється, що за задумом Кремля, російський Північний флот повинен буде бити по об'єктах оборонної промисловості, – насамперед по британській верфі підводних човнів у Барроу-ін-Фернесс.

Цікаво, що розроблені Росією сценарії допускають військові конфлікти з нинішніми союзниками Москви — Китаєм, Іраном, Азербайджаном і КНДР.

РФ підготувала флот для ядерних ударів по Європі: відомі можливі цілі – FT
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози РФ - що відомо

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що російський диктатор Володимир Путін не застосовуватиме проти України тактичну ядерну зброю, навіть якщо російські війська втратять контроль над тимчасово окупованим Кримом.

Керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко вважає, що заяви російського лідера Володимира Путіна про застосування ядерної зброї в Україні є блефом. Російський диктатор не розіграє ядерний сценарій, оскільки розуміє фатальні наслідки.

В той же час, Сполучені Штати Америки попередили Росію про потужний удар у відповідь на застосування ядерної зброї.

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