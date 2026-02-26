Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

Анна Ярославська
26 лютого 2026, 09:20
Упродовж дня зберігається загроза ракетних атак. Київ і Наливайківка - в зоні ризику.
Ракетний удар, ракета Циркон
В результаті атак зафіксовано влучання, зокрема, у житлові будинки / Колаж: Главред, фото: ДСНС, росЗМІ

Коротко:

  • РФ завдала удару по Україні ракетами "Циркон", Х-101, Х-22/32
  • Метою атаки могли бути енергетичні об'єкти
  • Упродовж дня не виключені пуски ракет "Кинжал"

В ніч на 26 лютого російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Окупанти атакували кілька міст різними засобами ураження.

По Запоріжжю, Кривому Рогу та Харкову, Вінниці та Київській області армія РФ направила групи ударних БПЛА, пише monitor. Відомо про "прильоти", зокрема, і в житлові будинки.

відео дня

Ближче до четвертої години ранку армія РФ атакувала Київ і область щонайменше чотирма балістичними ракетами з Брянської області РФ.

"Також ворог направив щонайменше дві гіперзвукові ракети 3м22 з комплексу "Циркон" з Криму в напрямку Бучанського району Київщини", - йдеться в повідомленні.

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу
Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред ​

Також були запущені крилаті ракети повітряного базування Х-101 з Вологодської області РФ у напрямку Київщини та Вінниці.

Ближче до ранку надходила інформація про запуск ракети Х-22/32 в напрямку України бортом Ту-22м3, проте на територію України крилата ракета не зайшла.

"Ворог вкотре намагався атакувати енергетичні вузли", - додали на каналі.

Про ресурс: monitor

Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності.

На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу.

Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа.

Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

Загроза атаки зберігається

Моніторинговий канал Єрадар попереджає, що через невдалу спробу запуску ракет Х-22 протягом дня можливі вильоти бортів МіГ-31К і запуски ракет "Кинжал".

"Особлива увага Київ і Наливайківка. Ворог може спробувати вдарити по бригадах, які прибули на місця для огляду та ремонту обладнання. Тим більше, що такі спроби вже були", - попередили монітори.

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Крім того, під ударом опинилася і Полтавська область. В результаті падіння уламків і прямих влучень пошкоджені об'єкти промислового підприємства. У Лубенському районі в результаті падіння уламків пошкоджені приватне домоволодіння і лінія електропередач. Тому без світла залишилися 18209 побутових і 1781 юридичних споживачів.

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по Україні

"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по Україні

10:11Україна
Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

09:48Війна
РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

09:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

Китайський гороскоп на сьогодні 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Китайський гороскоп на сьогодні 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Чому не можна купувати нарізаний хліб: експерти назвали несподівану причину

Чому не можна купувати нарізаний хліб: експерти назвали несподівану причину

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Останні новини

10:21

LELEKA зізналася, що має психічний розлад: "Планувала свою смерть"

10:21

Орбан звинуватив Україну в атаках на енергобезпеку та втягуванні Угорщини у війну

10:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 лютого (оновлюється)

10:17

Почався перший ретроградний Меркурій 2026: як він вплине на знаки зодіаку

10:11

"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по Україні

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
09:58

Військові об'єкти тепер легка мішень: партизани провели гучну диверсію в Криму

09:48

Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

09:26

Після заклику до усунення: шанси України на перемогу в Євробаченні-2026 за версією букмекерів

09:20

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

Реклама
09:18

Народжені в ці місяці не бояться пенсії: на них чекає багате і щасливе життя

09:17

"Допомагав виживати всім": раптово помер народний артист України

09:00

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році

08:54

"Американці чекали кілька місяців": Портников - про демарш СШАПогляд

08:52

Введення миротворців в Україну залежить від примхи Путіна — The Telegraph

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 26 лютого (оновлюється)

08:49

РФ атакувала Полтавщину: без світла тисячі людей, є руйнування, спалахнули пожежіФото

08:18

У Кремля є план: в ISW назвали ймовірні терміни закінчення війни

08:08

Карта Deep State онлайн за 26 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:49

Чому опадає листя у квітів - 7 прихованих причин, про які не підозрюютьВідео

07:23

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та пораненіФото

Реклама
06:40

Трамп озвучив амбітні терміни завершення війни в Україні в розмові із Зеленським

06:10

Щорічне послання Трампа: зовнішня політика відходить на другий планПогляд

05:57

Мороз остаточно не відступає з Полтавщини: коли температура стрибне вище 0°C

05:30

Огорне неземна удача: яким знакам зодіаку судилося стати на стежку щастя

05:00

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

04:41

У СРСР "ніхто не мерз": як рятувалися від холоду радянські громадяни

04:17

Гучні вибухи, ракети та "шахеди": Київ під масованою комбінованою атакою

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці з відром попкорну за 51 с

03:35

Гучні вибухи у великих містах: Україна під комбінованою атакою РФ, що відомо

03:25

Головні "кошатники" за гороскопом: чотири знаки, які не можуть жити без муркотіння

03:03

Чи можуть мобілізувати без "розшуку" - адвокат попередила про нову тенденцію

02:34

РФ підняла літаки: "Тушки" рухаються до пускових рубежів, що відомо

02:31

"Лялечка": Олена Мозгова показала "кримське" фото

01:58

Чому в школах СРСР не було 4 класу насправді: більшість не здогадується

01:53

Трамп прагне швидкого завершення війни: деталі розмови з Зеленським - Axios

01:30

"Легше не стає": від чого злягла Санта Дімопулос

01:01

Майже як у Голлівуді: що відомо про найбагатше село УкраїниВідео

00:58

5 знаків зодіаку, які найчастіше мовчать - чому їхня тиша сильніша за слова

25 лютого, середа
23:56

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

23:17

Кількість відключень світла зросте - нові графіки для Черкаської області на 26 лютого

Реклама
23:02

Війна закінчиться, але політичним рішенням: командувач НГУ вразив заявою

22:58

Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

22:38

Скарб королів: знайдено прикрасу, що змінила хід історіїВідео

22:30

"Мені боляче": Melovin відкрився після розриву з нареченим-військовим

22:10

Ольга Сумська зробила публічне зізнання: "Я не можу"

21:39

Голлівудська актриса опинилася прикутою до ліжка через невиліковну хворобу

21:36

Діти будуть просити добавки: рецепт корисних цукерок з трьох інгредієнтів

21:30

Може спалахнути пожежа: чому не варто заряджати електрокар з квартириВідео

21:26

Врожай без клопоту: п’ять сортів огірків, що підійдуть навіть новачкамВідео

21:04

Олена Кравець показала дочку-красуню

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти