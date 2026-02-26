РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

Упродовж дня зберігається загроза ракетних атак. Київ і Наливайківка - в зоні ризику.

В результаті атак зафіксовано влучання, зокрема, у житлові будинки / Колаж: Главред, фото: ДСНС, росЗМІ

Коротко:

РФ завдала удару по Україні ракетами "Циркон", Х-101, Х-22/32

Метою атаки могли бути енергетичні об'єкти

Упродовж дня не виключені пуски ракет "Кинжал"

В ніч на 26 лютого російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Окупанти атакували кілька міст різними засобами ураження.

По Запоріжжю, Кривому Рогу та Харкову, Вінниці та Київській області армія РФ направила групи ударних БПЛА, пише monitor. Відомо про "прильоти", зокрема, і в житлові будинки.

Ближче до четвертої години ранку армія РФ атакувала Київ і область щонайменше чотирма балістичними ракетами з Брянської області РФ.

"Також ворог направив щонайменше дві гіперзвукові ракети 3м22 з комплексу "Циркон" з Криму в напрямку Бучанського району Київщини", - йдеться в повідомленні.

Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред ​

Також були запущені крилаті ракети повітряного базування Х-101 з Вологодської області РФ у напрямку Київщини та Вінниці.

Ближче до ранку надходила інформація про запуск ракети Х-22/32 в напрямку України бортом Ту-22м3, проте на територію України крилата ракета не зайшла.

"Ворог вкотре намагався атакувати енергетичні вузли", - додали на каналі.

Про ресурс: monitor Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності. На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу. Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа. Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

Загроза атаки зберігається

Моніторинговий канал Єрадар попереджає, що через невдалу спробу запуску ракет Х-22 протягом дня можливі вильоти бортів МіГ-31К і запуски ракет "Кинжал".

"Особлива увага Київ і Наливайківка. Ворог може спробувати вдарити по бригадах, які прибули на місця для огляду та ремонту обладнання. Тим більше, що такі спроби вже були", - попередили монітори.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 26 лютого російські окупанти в черговий раз здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Крім того, під ударом опинилася і Полтавська область. В результаті падіння уламків і прямих влучень пошкоджені об'єкти промислового підприємства. У Лубенському районі в результаті падіння уламків пошкоджені приватне домоволодіння і лінія електропередач. Тому без світла залишилися 18209 побутових і 1781 юридичних споживачів.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

