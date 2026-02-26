Ракети Циркон, Іскандер, Х-101 і дрони: в ПС розповіли про особливість атаки РФ

Цієї ночі Росія використала багато озброєння різних типів.

https://glavred.net/ukraine/rakety-cirkon-iskander-h-101-i-drony-v-vs-rasskazali-ob-osobennosti-ataki-rf-10744175.html Посилання скопійоване

Протиповітряна оборона цієї ночі збила більшість ворожих цілей / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, ДСНС Харківщини

Головне:

Росія вночі била по Україні десятками ракет та дронів

Сили ППО знешкодили більше 400 повітряних цілей

Влучання зафіксовано на більш ніж 30 локаціях

З 18:00 25 лютого по 10:00 26 лютого країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України у Telegram.

Противник застосував 2 протикорабельні ракети Циркон, 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69, а також 420 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

відео дня

"За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 протикорабельні ракети Циркон, 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів", - йдеться у повідомленні.

Статистика збиття дронів і ракет 26 лютого / фото: t.me/kpszsu

Крім цього зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях. Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - попередили у Повітряних Силах.

Якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Росія може повторно атакувати Україну - монітори

Главред писав, що за даними моніторингових каналів ближче до ранку надходила інформація про запуск ракети Х-22/32 в напрямку України бортом Ту-22м3, проте на територію України крилата ракета не зайшла.

Через невдалу спробу запуску ракет Х-22 протягом дня можливі вильоти бортів МіГ-31К і запуски ракет "Кинжал". Особливо уважними до тривог слід бути мешканцям Києва і Наливайківки.

Ворог може спробувати вдарити по бригадах, які прибули на місця для огляду та ремонту обладнання. Тим більше, що такі спроби вже були.

Російська комбінована атака 26 лютого - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 26 лютого армія РФ атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та інші міста дронами і ракетами. Горіли квартири і торговельні центри. Є поранені, зокрема і дитина.

Згодом стало відомо, що армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. В результаті атаки пошкоджено об'єкт енергетики на півдні регіону.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував атаку і заявив, що росіяни били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині.

Більше новин:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред