Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росіяни вперше використали БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона - Флеш

Дар'я Пшеничник
3 лютого 2026, 13:56
226
Бескрестнов оприлюднив фото апарата та наголосив, що поки складно оцінити, чи стане така схема масовою.
Росіяни вперше використали БПЛА 'Гербера' в ролі носія FPV-дрона - Флеш
Використання БПЛА Гербера в ролі носія FPV-дрона / Колаж: Главред, фото: wikipedai, t.me/serhii_flash

Головне з новини:

  • Росія вперше використала "Герберу" як носій FPV‑дрона
  • Призначення дрона поки не встановлено, але такі експерименти потребують підвищеної уваги

Російські війська продовжують експериментувати з формами застосування ударних БПЛА під час атак на Україну. Зафіксовано перший випадок, коли дрон "Гербера" використовували як платформу для запуску FPV‑апарата.

відео дня

Про це повідомив радник міністра оборони та фахівець із систем РЕБ і зв’язку Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, уламки "Гербери" знайти не вдалося, тож її точне призначення залишається невідомим - дрон міг виконувати як ударну, так і розвідувальну функцію. Посадовець оприлюднив фото апарата та наголосив, що поки складно оцінити, чи стане така схема масовою.

  • Росіяни вперше використали БПЛА 'Гербера' в ролі носія FPV-дрона - Флеш
    Фото: Флеш/Telegram
  • Росіяни вперше використали БПЛА 'Гербера' в ролі носія FPV-дрона - Флеш
    Фото: Флеш/Telegram
  • Росіяни вперше використали БПЛА 'Гербера' в ролі носія FPV-дрона - Флеш
    Фото: Флеш/Telegram

Бескрестнов підкреслив, що навіть поодинокі випадки подібних експериментів свідчать про постійний пошук Росією нових способів обходу української оборони. Він закликав не недооцінювати потенційні ризики та бути готовими до подальших змін у тактиці противника.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дають змогу прикривати лише найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалого і стабільного технологічного співробітництва між Росією і Китаєм.

Фахівець зазначає, що російські сили можуть мінувати окремі ділянки місцевості, але частіше ПТМ‑3 скидають поруч із місцем падіння самого "шахеда". Міна оснащена магнітним детонатором, тому ворог розраховує, що до уламків дрона під’їде поліція, ДСНС або інша техніка — і це спричинить вибух.

Бескрестнов закликав громадян не наближатися автомобілем до місця падіння дрона, особливо вздовж його траєкторії, оскільки це може бути небезпечно.

Модернізація російської зброї - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує активно модернізувати свої ударні безпілотники типу "Шахед"/"Герань". Російські війська вперше застосували нову модифікацію далекобійного дрона "Герань‑5", здатного нести близько 90 кг вибухівки та долати до 1000 км.

Крім того, війська РФ почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Нагадаємо, дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Вас може зацікавити:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

дрони Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: в ДТЕК сказали, що буде зі світлом

Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: в ДТЕК сказали, що буде зі світлом

13:35Енергетика
В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

12:37Синоптик
Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

12:34Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Останні новини

14:28

Прем’єра трилера "Служниця" — з 3 лютого вже на Київстар ТБ

14:28

Стрибок цін на 15%: в Україні рекордно зросла вартість ходового продукту

14:25

Кота залишили біля притулку з запискою, яка ледь не довела персонал до сліз

14:25

Історик розкрив секрет бібліотеки Ярослава Мудрого - що замовчувалось століттямиВідео

14:00

Як не нашкодити собі при сильному холоді: безпечне зігрівання в мороз

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
13:59

Незвичну схованку директора школи знайшли через десятиліття: що він там зберігав

13:56

Росіяни вперше використали БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона - ФлешФото

13:50

"Спочатку" чи "з початку" - як правильньо: помилка, яку роблять багато українців

13:46

"Починається найкращий розділ": Ольга Харлан оголосила про вагітністьВідео

Реклама
13:35

Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: в ДТЕК сказали, що буде зі світломВідео

13:33

Ольга Сумська "пройшлася" по колишньому чоловікові - деталі

13:04

"Готуємо образ": Monokate стала блондинкою перед фіналом НацвідборуВідео

12:58

Не Київ: у Кремлі придумали іншу "столицю" Русі, де вона булаВідео

12:54

Волонтерів запрошують пожити безплатно на острові в Уельсі: у чому "підступ"Відео

12:45

Передає тонкий психологічний стан: що означає маловідоме українське слово "обава"

12:37

В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

12:34

Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

12:29

"Що він з нами робить": Галкін засвітив потужний торс на новому фото

12:23

"Я витончено": Дзідзьо вперше прокоментував чутки про народження у нього дитини

12:12

"Самотня": Лорак натякнула на свій невдалий шлюб

Реклама
12:00

Як працювала радянська естрада: кого дозволяли слухати і чому

11:55

Гороскоп Таро на завтра, 4 лютого: Овнам - перемога в коханні, Рибам - не поспішати

11:43

Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ

11:38

Небезпечна операція в Криму: 2+2 покаже документальний фільм "Тіні на межі"

11:33

Нацвідбір на Євробачення 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворитаВідео

11:33

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

11:06

Вкусили: померла молода і талановита зірка "Голосу"Відео

10:54

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:41

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

10:38

Атлантичний циклон суне на Житомирщину: як невдовзі зміниться погода в регіоні

10:30

-30° скує Рівненщину: коли очікувати спад екстремальних морозів

10:29

Путініст Кіркоров обібрав Аллу Пугачову: "Вона далеко"

10:21

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:09

Чому смартфон вимикається на морозі і як цього уникнути

09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

09:49

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронівФото

09:47

РФ вдарила по ТЕЦ і ТЕС -25°C: сотні тисяч сімей залишені без тепла - Шмигаль

09:39

Україна та Захід узгодили військову відповідь на зрив будь-якого перемир’я з боку РФ - FT

09:37

"Будуть хороші новини": Трамп розповів про переговори з Путіним щодо України

Реклама
09:20

"Кому ти говориш": відомий співак розкрив правду про Винника

09:03

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

09:00

Компанія "СТОІК" — переможець премії "Компанія року 2025" новини компанії

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

08:37

РФ готує повторний удар по Україні, літаки оснащені ракетами: що стане ціллюФото

08:33

Про що насправді свідчить приїзд Стіва Віткофа на перемовини в Абу-ДабіПогляд

08:26

Безпрецедентний удар по енергетиці: Терехов розкрив наслідки нічної атаки РФ на Харків

08:22

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Нічна атака РФ на Київ: троє постраждалих, пожежі та руйнування в п'яти районах

07:49

Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти