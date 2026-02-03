Росіяни вперше використали БПЛА 'Гербера' в ролі носія FPV-дрона - Флеш

Бескрестнов оприлюднив фото апарата та наголосив, що поки складно оцінити, чи стане така схема масовою.

Використання БПЛА Гербера в ролі носія FPV-дрона / Колаж: Главред, фото: wikipedai, t.me/serhii_flash

Головне з новини:

Росія вперше використала "Герберу" як носій FPV‑дрона

Призначення дрона поки не встановлено, але такі експерименти потребують підвищеної уваги

Російські війська продовжують експериментувати з формами застосування ударних БПЛА під час атак на Україну. Зафіксовано перший випадок, коли дрон "Гербера" використовували як платформу для запуску FPV‑апарата.

Про це повідомив радник міністра оборони та фахівець із систем РЕБ і зв’язку Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, уламки "Гербери" знайти не вдалося, тож її точне призначення залишається невідомим - дрон міг виконувати як ударну, так і розвідувальну функцію. Посадовець оприлюднив фото апарата та наголосив, що поки складно оцінити, чи стане така схема масовою.

Бескрестнов підкреслив, що навіть поодинокі випадки подібних експериментів свідчать про постійний пошук Росією нових способів обходу української оборони. Він закликав не недооцінювати потенційні ризики та бути готовими до подальших змін у тактиці противника.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дають змогу прикривати лише найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалого і стабільного технологічного співробітництва між Росією і Китаєм.

Фахівець зазначає, що російські сили можуть мінувати окремі ділянки місцевості, але частіше ПТМ‑3 скидають поруч із місцем падіння самого "шахеда". Міна оснащена магнітним детонатором, тому ворог розраховує, що до уламків дрона під’їде поліція, ДСНС або інша техніка — і це спричинить вибух.

Бескрестнов закликав громадян не наближатися автомобілем до місця падіння дрона, особливо вздовж його траєкторії, оскільки це може бути небезпечно.

Модернізація російської зброї - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує активно модернізувати свої ударні безпілотники типу "Шахед"/"Герань". Російські війська вперше застосували нову модифікацію далекобійного дрона "Герань‑5", здатного нести близько 90 кг вибухівки та долати до 1000 км.

Крім того, війська РФ почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Нагадаємо, дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

