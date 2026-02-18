FPV-дрони на Шахедах: 'Флеш' попередив про нову підступну тактику росіян

"Флеш" закликав ЗСУ пам’ятати про нові ризики.

Росіяни встановлюють FPV-дрони на Шахеди / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Росіяни переносять FPV-дрони за допомогою "Шахедів"

Уже є перше відео підтвердження дій окупантів

У вівторок, 17 лютого, з'явилося відео, яке підтверджує, що росіяни переносять FPV-дрони за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомив радник міністра оборони Сергй (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Він зауважив, що якщо нещодавно тільки розглядав такий розвиток подій, то наразі вже є докази, що ворог використовує цю тактику.

"Нещодавно я написав, що заводське кріплення для перенесення ФПВ на "Молнії" та "Гербері" є поганим знаком. Сьогодні маю перше відео підтвердження перенесення ФПВ на "Шахеді". Вже знаю що "Шахед" переносить два FPV", - наголосив "Флеш".

Через це він звернувся до всіх екіпажів зенітних дронів з порадою звертати увагу на можливу наявність FPV на "Шахедах".

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Я прошу всі підрозділи ЗСУ взяти інформацію про нові ризики до відома", - йдеться у повідомленні.

Перенесення FPV на "Шахеді" - відео:

Модернізація FPV-дронів

Півзасновник DroneUA, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко раніше говорив, що зона ураження FPV-дронів може збільшуватися.

За його словами, вже є технології, які дозволяють пристроям літакового типу долати більші відстані.

"Навіть із використанням технологій повітряного старту максимальна відстань зазвичай менша за 100 км і навіть за 50 км. Проте зона ураження постійно зростає — над цим працюють і українські інженери, і ворог копіює інновації", - зауважив він.

FPV-дрони - останні новини України

Як повідомляв Главред, Сергій Бескрестнов (Флеш) вже говорив, що російські війська продовжують експериментувати з формами застосування ударних БпЛА під час атак на Україну. Зафіксовано перший випадок, коли дрон "Гербера" використовували як платформу для запуску FPV‑апарата.

Начальник служби безпілотних систем бригади "Хартія" Ігор Райков заявляв, що за 3-6 місяців російські FPV-дрони можуть почати долати відстань у 100 кілометрів і досягати великих міст України.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

