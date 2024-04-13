'Чудо-зброя' для України: у ЗСУ натякнули, що переломить ситуацію на полі бою

Деталі щодо використання нового озброєння потрібно тримати в таємниці, підкреслив Ілля Євлаш.

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Ілля Євлаш назвав необхідну зброю для ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скріншот

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував інформацію про ймовірність передачі Британією Україні лазерної зброї.

Ефективність лазерної зброї для знищення дронів і ракет поки що важко оцінити, але будь-які системи ППО необхідні Україні, наголосив він в ефірі телемарафону і уточнив, що наскільки вони ефективні, поки що складно сказати.

Він звернув увагу на те, що деталі щодо використання нового озброєння потрібно тримати в таємниці.

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"Ця інформація досить чутлива, краще нехай вона залишиться фахівцям для обговорення за закритими дверима", - зазначив представник ПС.

Передача F-16 Україні

Водночас він сказав, що дві ескадрильї F-16 уже могли б істотно вплинути на ситуацію в повітряному просторі України та протистоянні атакам ворога.

"Навіть дві ескадрильї - це до 18 літаків, вони вже могли б суттєво вплинути на ситуацію в повітряному просторі. Звичайно, ми не забуваємо і про ту авіацію, яка зараз перебуває в нас на озброєнні", - пояснив український офіцер.

Він зазначив, що Повітряні сили ЗСУ потребують повного переозброєння авіапарку на сучасні НАТОвські літаки, оскільки радянські літаки вже морально зносилися.

"Нам необхідно щонайменше 15 сучасних літаків для того, щоб ефективно виконувати поставлені завдання. Основа, звичайно, F-16. Але можуть бути такі ще варіанти, як Gripen, зокрема. Можливо й інші розробки. Однак і ці літаки, які нам готові передати наші партнери, в тому числі, які готові передати як "донори", - це стане досить суттєвою підтримкою. Коли в нас буде вже наш авіапарк сучасний - літаки 4-го покоління F-16, то вони ("донори") стали б у пригоді і в заміні деяких елементів", - прокоментував Євлаш.

Він додав, що постачання багатоцільових винищувачів четвертого покоління Gripen обговорюється вищим військово-політичним керівництвом: "Але так, Повітряним силам ЗСУ такі літаки теж підходять. Такий тип літаків теж розглядається".

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року, писало видання Foreign Policy. Зазначалося, що 12 пілотів Повітряних сил ЗСУ мають завершити навчання управлінню західними винищувачами F-16 до кінця фінансового року в США.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна вже працює над адаптацією своєї інфраструктури під цей винищувач.

"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую або спростовую те, що кажуть різні політики за океаном, у Європі та у нас в Україні щодо термінів можливої передачі, навчання, підготовки інфраструктури тощо. Єдине, що можу підтвердити - справді є план дій, він проходить, літаки готові передати наші партнери Україні", - зазначив Ігнат.

/ Инфографика: Главред

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