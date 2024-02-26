Польські фермери "шукатимуть" українське зерно на кордоні з Німеччиною і Литвою

Усі протести нібито узгоджені з місцевою владою. Однак литовські фермери приєднатися до польських колег відмовилися.

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Фермери посилюють протести на кордоні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Протести польських фермерів проти транспортування українського зерна до ЄС набирають обертів. На початку березня очікується блокада польських прикордонних пунктів з Литвою і Німеччиною, повідомляє RLT.

Стверджується, що фермери "будуть зупиняти і фізично перевіряти усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно чи іншу сільгосппродукцію".

"Акція протесту почнеться 1 березня о 10:00 (за місцевим часом - Главред). Це не буде повна блокада пункту пропуску через кордон. Ми, фермери, разом з польською владою хотіли би перевірити, що перевозиться у вантажівках, приділяючи особливу увагу тим транспортним засобам, які потенційно можуть перевозити агропродукцію", - цитує ЗМІ заяву організаторів. відео дня

Демонстранти обіцяють не перевіряти особисті автомобілі, а тільки "хочуть дізнатися" куди і як їхатимуть фури з с/г продукцією, оскільки "підозрюють", що частина провезеного нібито "осідає" в Польщі.

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Також фермери стверджують, що вони, мовляв, "проти провокаторів", а свої заходи вже узгодили з місцевою владою.

Тоді як литовські аграрії, пише видання, ще тиждень тому заявляли, що не приєднаються до антиукраїнських настроїв польських колег. Найбільшою проблемою вони назвали російське зерно.

Блокування польськими фермерами кордону з Україною

Польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали збіжжя з вантажного вагону.

А в неділю, 11 лютого, протестувальники напали на українські вантажівки і висипали звідти зерно. Тоді як 15 лютого під час протестів у Вроцлаві демонстранти, з-поміж іншого, закидали будівлю Єврокомісії у Вроцлаві яйцями. Під час заворушень польські фермери також знищили банер "Солідарні з Україною", який спершу облили червоною фарбою і теж закидали яйцями.

25 лютого стався вже четвертий акт вандалізму - невідомі висипали 160 тонн українського зерна. Це відбулося в ніч на 25 лютого на польській залізничній станції Котомеж. Українську агропродукцію висипали з 8 напіввагонів. Цей вантаж прямував до порту Гданська, звідки мав випливти в інші країни світу.

Врешті уряд України розробив "План взаємопорозуміння" з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. У Шмигаля очікують, що країни знайдуть рішення щодо безперешкодного пропуску інших груп товарів. Оскільки на кордоні з обох сторін стоять понад 9 тисяч вантажівок.

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