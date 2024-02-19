"Потрібен якомога швидше": у ЗСУ зробили заяву щодо термінів отримання F-16

Західні партнери готові передати Україні винищувачі F-16, існує певний план потрібних дій, сказав журналістам представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Поки зарано говорити про терміни передачі Україні F-16, - Ігнат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Україна працює над адаптацією своєї інфраструктури під винищувач F-16. Такі заходи дадуть змогу літаку виконувати завдання з українських злітно-посадкових смуг і утримуватися на аеродромах. Терміни поки що не на часі, проте літак дуже потрібен. Про це заявив представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що триває реалізація плану дій, спрямованого на передачу Україні F-16.

"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую або спростовую те, що кажуть різні політики за океаном, у Європі та в нас в Україні щодо термінів можливої передачі, навчання, підготовки інфраструктури тощо. Єдине, що можу підтвердити - справді є план дій, він проходить, літаки готові передати наші партнери Україні", - зазначив Ігнат. відео дня

За його словами, йдеться про подальше обслуговування літаків, фінансування, модернізацію та постійний ремонт. Країни, які передадуть винищувачі, також допоможуть у навчанні пілотів, інженерів, офіцерів і персоналу для роботи з F-16.

"Оплачувати навчання теж потрібно. Тому і створена авіаційна коаліція з багатьох країн, які дозволяють нам ці процеси робити одночасно, щоб у якийсь момент найближчим часом, уже хотілося б сказати цей термін, коли з'являться перші F-16 у небі і допоможуть відігнати окупанта подалі від кордонів", - пояснив Ігнат.

Також він додав, що про терміни поки що говорити зарано.

"Тому про терміни не будемо говорити, але нам якомога швидше потрібен цей літак", - наголосив Юрій Ігнат.

Коли Україна отримає F-16

Усі рішення щодо F-16 уже ухвалено, сказав представник Міноборони Іларіон Павлюк. За його словами, винищувачі з'являться в Україні тоді, коли у держави будуть можливості для їх обслуговування.

У Foreign Policy опублікували матеріал, у якому було заявлено, що Україна має отримати F-16 у червні 2024 року. У Києві очікують завершення навчання пілотів у вересні.

Генерал ЗСУ Сергій Наєв вважає, що Україна отримає F-16 з ракетами на 300-500 кілометрів. На його думку, це надасть можливість домогтися прогресу на полі бою і поліпшити ситуацію зі звільненням територій.

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