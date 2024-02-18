Оголошено терміни появи перших F-16 у небі України - Foreign Policy

12 пілотів Повітряних сил ЗСУ мають завершити навчання управлінню західними винищувачами F-16 до кінця фінансового року в США, пишуть журналісти.

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Україна отримає перші F-16 орієнтовно в червні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: US Air Force, twitter.com/operativno_ZSU

Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року.

Як повідомляє Foreign Policy, водночас у Києві очікують, що 12 українських пілотів завершать навчання управлінню F-16 до кінця фінансового року в США (у вересні).

"Я думаю, що в червні ми побачимо їх (винищувачі F-16) в Україні", - вважає глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас. відео дня

Крім того, аналогічні терміни підтвердив ще один європейський чиновник, який був присутній на Мюнхенській конференції з безпеки.

Винищувачі F-16 для України

Міністр оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен раніше заявила, що Україна отримає F-16 цього року. За її словами, Амстердам і Київ ведуть роботу в цьому напрямку. Втім, про терміни говорити зарано.

Україна отримає F-16 з ракетами на 300-500 кілометрів, зазначав командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, це допоможе українським військами добитися перемог на полі бою і посприяє звільненню територій.

Передача Україні F-16 відбувається в рамках графіків, сказав міністр оборони Рустем Умеров за підсумками 19-го Раммштайна. Крім того, посилюється співпраця із західними партнерами щодо дронів.

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