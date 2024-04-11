'Ракети дозволяють бити по всій Україні': речник ПС назвав ключові цілі атак РФ

Росіяни активізували атаки на фоні того, що незабаром в українському небі можуть з’явитися F-16, що стане значною загрозою для окуупантів, сказав Ілля Євлаш.

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У ПС розповіли, чому РФ активізувала ракетні атаки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ДСНС, скріншот

Російські окупанти використовують різноманітне озброєння для ударів по критичній інфраструктурі України. Брак сил і засобів ППО дозволяє окупантам вражати об'єкти у західних областях країни. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, коментуючи для LIGA.net атаку РФ по Україні в ніч проти 11 квітня.

За його словами, росіяни наразі особливу увагу зосереджують на енергетичних та інфраструктурних об'єктах на заході України.

"Якщо, на їхню думку, там є важливі цілі, то вони атакують західні регіони. У них ракети дозволяють бити по всій території нашої країни", - сказав Євлаш. відео дня

Речник ПС зауважив, що останні російські атаки оминають столицю, оскільки Київ має сильну протиповітряну оборону. Силам ППО вдається збивати великий відсоток повітряних цілей.

Також Євлаш зазначив, що російські окупанти б’ють "Кинджалами" та балістичними ракетами по газосховищах, теплових електростанціях та підстанціях. Росія користується тим, що Україні бракує засобів ППО.

"Вони перманентно знищують нашу інфраструктуру для того, щоб деморалізувати населення, примусити до перемовин, дестабілізувати ситуацію тощо. Ймовірно, вони розраховували на те, що всі очікували, що це буде взимку чи восени. Але, очевидно, коли всі про це говорять, то не раціонально застосовувати цю тактику", - пояснив він.

Водночас, речник ПС зауважив, що невдовзі в українському небі можуть з'явитися винищувачі F-16, що стане значною проблемою для РФ. У зв'язку з цим росіяни активізували атаки.

"До того як вони у нас з’являться, росіяни зараз максимально вкладають все, що можуть. Тобто вони накопичили ракети й активно їх застосовують", - додав Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Атака РФ по Україні 11 квітня - подробиці

Нагадаємо, в ніч на четвер та вранці 11 квітня росіяни здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів і ракет. Вибухи прогриміли в чотирьох областях - у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

Внаслідок атаки окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС під Києвом. Ця ТЕС є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло до житлових будинків і промислових підприємств.

Як повідомляв Главред, Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, що призвело до складної ситуації з електропостачанням. Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки російської атаки 11 квітня. Г олова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що відбулось щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. На щастя, постраждалих немає.

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