Німеччина шукає в інших країнах артснаряди, які можна буде передати Україні.

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В Україні можуть закінчитися снаряди до червня / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

В України можуть закінчитися снаряди вже через кілька місяців. Про це заявили західні спецслужби, повідомляє Spiegel.

Як стверджується, власні запаси боєприпасів України можуть закінчитися до червня або навіть раніше. За даними видання, Німеччина в різних країнах світу шукає боєприпаси, які можна було б передати Україні. Влада нібито веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі артснарядів. Як зазначається, там зберігаються кілька сотень тисяч боєприпасів. Однак Індія хоче зберегти дружні відносини з Росією.

Є ймовірність, що отримати боєприпаси можна буде і в країнах арабського світу. Деякі з них мають великі запаси. Також необхідні для України боєприпаси є на Балканах і в Африці.

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Що відомо про Der Spiegel? Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

Допомога ЄС для України

Канада висловила готовність підтримати ініціативу Чехії з доставки до України десятків тисяч артилерійських снарядів з різних країн і може виділити до 30 мільйонів для цього.

Згідно з новими прогнозами, до березня Євросоюз може поставити Україні лише 600 тисяч снарядів, а не мільйон, як раніше обіцяно. Це пов'язано зі збільшеним терміном виробництва та побоюваннями щодо виснаження запасів країн Європи.

Водночас як повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, Євросоюз планує передати Україні понад 1 мільйон артилерійських боєприпасів до кінця 2024 року, оскільки продуктивність європейського ОПК зросла на 40%.

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