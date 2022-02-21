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Частини РФ біля кордонів України виходять на позиції для можливого наступу - CIT

21 лютого 2022, 16:09

РФ продовжує підготовку можливої операції проти України, розповіли дослідники.

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/ CIT

Росія формує на кордонах з Україною бойові порядки батальйонних тактичних груп.

В останні дні характер руху російської техніки біля кордонів України різко змінився. Якщо раніше гусеничну техніку (танки, БМП, САУ) везли майже виключно на залізничних платформах і танкових транспортерах, то тепер вони майже скрізь, пише Conflict Intelligence Team.

"Більш того, найчастіше цей рух відбувається в лічених кілометрах від кордону. Танки та інша техніка слідують разом з важкими вогнеметними системами, хоча останні і відносяться до іншого роду військ - найбільше це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп. Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів підійшло до кінця, і по всій видимості йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу", - йдеться в повідомленні.

"Крім того, нові свідчення говорять про те, що деякі російські солдати (і контрактники, і строковики) біля кордону знаходяться у важких умовах: сплять в набитих битком приміщеннях і не отримують централізованого харчування. Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому в найближчі дні можна очікувати або наступу, або часткового відведення військ принаймні в ті великі табори, де ми їх спостерігали до цього", - відзначили дослідники.

"Також на території Центральної міської лікарня міста Шебекіно, всього в 5 кілометрах від кордону, розгорнуто польовий госпіталь, який може використовуватися в разі наступальних дій в Харківській області України. Досі ми бачили розгортання госпіталів тільки в польових таборах і тільки на північному заході Криму або в Білорусі", - повідомили дослідники.

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"Ми спостерігаємо перекидання інженерної техніки, раніше не задіяної в зосередженні. У Краснодарському краї неподалік від Кримського мосту помітили військові вантажівки з металевими конструкціями, які дослідник Том Баллок упізнав як середній автодорожній розбірний міст САРМ. Він може використовуватися для відновлення підірваних мостів через Дніпро або Чонгарську протоку, що веде з Криму в Херсонську і Запорізьку області", - додали дослідники.

"Це тільки деякі свідчення триваючої підготовки можливої операції Росії проти України. Ми поки не готові робити прогнози точних дат початку або передбачуваних масштабів операції, проте продовжуємо стежити за розвитком подій", - резюмували в Conflict Intelligence Team.

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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