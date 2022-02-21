"Ніякого вторгнення не буде": Акунін прокоментував наступ Росії на Україну

Борис Акунін / wikipedia.org

Популярний російський письменник, літературознавець і перекладач Борис Акунін прокоментував ймовірність вторгнення Росії в Україну.

"Я впевнений, що ніякого вторгнення в Україну не буде і все це брязкання залізом - не більше ніж димова завіса, щоб відтягати Донбас, і так вже окупований. Загальне збудження "ах, цей Путін такий страшний, він зараз всіх з'їсть" - важливий компонент путінського плану. Всі реагують очікуваним чином - жахаються. Грізність Путіна в очах світової спільноти зростає не по днях, а по годинах", - написав Акунін у своєму Facebook.

Крім того, письменник зазначив, що розуміє поведінку російського президента Володимира Путіна.

"Навіщо це робиться, загалом, зрозуміло. Якщо не поважають - нехай хоча б бояться. До того ж, коли всі від тебе "чекали кровопролиття", а ти тільки "чижика з'їв", то, дивись, обійдеться без серйозних санкцій", - додав він.

читайте такожУ мережі показали їжу для "біженців" з Донбасу в РФКрім того, літературознавець написав, що йому "шкода нещасних жителів Донбасу, які повинні бути пішаками в цій цинічній геополітичній грі. І нещасливих солдатів, чиїхось дітей, яких тижнями морозять чорт знає в яких умовах, теж шкода".

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Війна на Донбасі та евакуація мирного населення

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис.рублів.

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