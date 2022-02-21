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Є ще можливість запобігти вторгненню РФ в Україну - Пентагон

21 лютого 2022, 11:10

За словами представника і прессекретаря Пентагону Джон Кірбі, конкретна загроза введення санкцій проти Росії повинна залишатися стримуючим фактором.

Емблема Пентагону
Емблема Пентагону / Reuters

В Пентагоні (Міністерство оборони США) вважають, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну ще можливо запобігти. Про це заявив прессекретар відомства Джон Кірбі в ефірі американського телеканалу Fox News.

Кірбі каже, що вторгненню може перешкодити стратегія Білого дому на чолі з Джо Байденом, яка полягає в загрозі санкціями.

"Володимир Путін ще не здійснив нове вторгнення в Україну, і ми все ще думаємо, що є час, щоб запобігти цьому. Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, то він може просто піти і зробити це. І ми сподіваємося, що це може вплинути на розважливість пана Путіна", — додав він.

Чиновник Пентагону особливо зазначив - якщо Кремль вибере дипломатичний шлях, то існує безліч варіантів для того, як можна знизити військової напруги навколо України.

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Загроза вторгнення РФ

Раніше західні ЗМІ повідомили з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущений.

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Володимир Путін військове вторгнення російське вторгнення
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