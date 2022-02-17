У Станиці бойовики накрили дитсадок з важкого калібру: у РФ запустили фейк про обстріл ЗСУ

Бойовики обстріляли дитсадок у Станиці Луганській / Facebook / pressjfo . news

В ході обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО в четвер, 17 лютого, один зі снарядів потрапив в дитячий сад в Станиці Луганській (Луганська область).

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Постраждала також і інфраструктура. Половина населеного пункту залишилися без електрики.

Як розповіли агентству Інтерфакс-Україна в Луганській військово-цивільній адміністрації, в результаті обстрілу постраждав дитячий садок по вул.Деповська, 22.

/ Facebook/pressjfo.news

/ Facebook/pressjfo.news

Співробітники ДСНС проводять евакуацію дітей та персоналу. За інформацією медорганів, два працівники дитсадка отримали контузію. В даний час діти і співробітники знаходяться в безпечному місці.

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/ Facebook/pressjfo.news

/ Facebook/pressjfo.news

У РФ запустили фейк про обстріл ЗСУ

Зазначимо, що в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території "ЛНР".

Як пише блогер Денис Казанський, росЗМІ приписали військові злочини РФ вигаданим "карателям".

"Причому, інформація перевіряється досить легко. Обстріляно дитячий садок "Казка", місце розташування якого відоме. Це підконтрольна територія України. Але російські людожери Содов'єв, Пєшков і компанія будуть і далі конструювати альтернативну реальність, не заморочуючись деталями", - пише він і публікує скріни розгону фейку в Telegram-каналах пропагандистів РФ.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС попереджали про те, що на Донбасі можлива провокація з боку окупантів.

Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації.

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