УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Станиці бойовики накрили дитсадок з важкого калібру: у РФ запустили фейк про обстріл ЗСУ

17 лютого 2022, 10:54

Співробітники ДСНС проводять евакуацію дітей та персоналу.

false
Бойовики обстріляли дитсадок у Станиці Луганській / Facebook / pressjfo . news

В ході обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО в четвер, 17 лютого, один зі снарядів потрапив в дитячий сад в Станиці Луганській (Луганська область).

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Постраждала також і інфраструктура. Половина населеного пункту залишилися без електрики.

false

Як розповіли агентству Інтерфакс-Україна в Луганській військово-цивільній адміністрації, в результаті обстрілу постраждав дитячий садок по вул.Деповська, 22.

false
/ Facebook/pressjfo.news
false
/ Facebook/pressjfo.news

Співробітники ДСНС проводять евакуацію дітей та персоналу. За інформацією медорганів, два працівники дитсадка отримали контузію. В даний час діти і співробітники знаходяться в безпечному місці.

Реклама

false
/ Facebook/pressjfo.news
false
/ Facebook/pressjfo.news

У РФ запустили фейк про обстріл ЗСУ

Зазначимо, що в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території "ЛНР".

Як пише блогер Денис Казанський, росЗМІ приписали військові злочини РФ вигаданим "карателям".

false
false

"Причому, інформація перевіряється досить легко. Обстріляно дитячий садок "Казка", місце розташування якого відоме. Це підконтрольна територія України. Але російські людожери Содов'єв, Пєшков і компанія будуть і далі конструювати альтернативну реальність, не заморочуючись деталями", - пише він і публікує скріни розгону фейку в Telegram-каналах пропагандистів РФ.

false
false
false

Нагадаємо, раніше в штабі ООС попереджали про те, що на Донбасі можлива провокація з боку окупантів.

Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації.

Читайте ще:

viber
АТО Станиця Луганська ООС новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «У Станиці бойовики накрили дитсадок з важкого калібру: у РФ запустили фейк про обстріл ЗСУ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чи буде повномасштабна війна з Росією: астролог склала гороскоп для УкраїниЧи буде повномасштабна війна з Росією: астролог склала гороскоп для України Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2022: Левам – дохід, Терезам - удача, Водоліям - кардинальні зміниГороскоп на сьогодні, 17 лютого 2022: Левам – дохід, Терезам - удача, Водоліям - кардинальні зміни Майже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фруктиМайже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фрукти Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулогоГороскоп на сьогодні, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулого Зима може вже не повернутися: в середині лютого в Україну увірветься веснаЗима може вже не повернутися: в середині лютого в Україну увірветься весна
12:18

Не тільки Росія: Зеленський розповів, хто заважає Україні вступити до НАТО

12:03

Маковія 2022: дата, традиції і заборони дня

11:44

Зірка Вікінгів Кетрін Винник у вишиванці підтримала Україну в День єднання

11:44

Смартфони від Зеленського "прив’яжуть" до власника: стало відомо, які ґаджети роздадуть пенсіонерамВідео

11:34

Путін затягне кризу навколо України на довгі місяці - британське МЗС

Реклама
11:30

У РФ обіцяють повністю прибрати війська від українських кордонів: названо терміниВідео

11:27

Без відповіді не залишають, але зустрічі немає: Зеленський розповів, як намагався поговорити з Путіним

11:03

Прикмети на 18 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:54

У Станиці бойовики накрили дитсадок з важкого калібру: у РФ запустили фейк про обстріл ЗСУВідео

10:53

Українська пенсіонерка 3 місяці ходила зі зламаним хребтом, не знаючи про це - відеоФотоВідео

10:23

Резніков звинуватив Путіна у брехні та назвав число військ ООС на ДонбасіВідео

10:20

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2022: Левам – дохід, Терезам - удача, Водоліям - кардинальні зміниВідео

10:13

Росія не відвела війська, а додала 7 тисяч солдатів - Білий дім

09:53

Politico: нова імовірна дата вторгнення Росії в Україну - 20 лютогоВідео

09:25

"У кожного свої цілі": Резніков прокоментував озвучені в ЗМІ дати вторгнення РосіїВідео

08:50

Зима ще не сказала останнє слово: синоптик назвав дату приходу весни в УкраїнуВідео

08:45

Форс-мажор: Україна отримала привід не платити за боргамиПогляд

08:42

Навіть не гальмував: в Одесі легковик збив 12-річну школярку просто на зебріФото

08:20

Коронавірус в Україні 17 лютого: виявили понад 33 тисячі нових хворих, жертв - 259

08:03

Вітер здуватиме з ніг і литиме дощ: українців попередили про небезпечну погоду

Реклама
07:49

У США анонсували зустріч Харріс і Зеленського в Мюнхені

07:22

Шольц і Байден обговорили Україну і закликали до виконання Мінських угод

07:16

Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єрВідео

07:12

Путіну потрібно побоюватися Моргенштерна: астролог пояснив чому

06:51

Вийти з "Мінська" Україні було б вигідно, але ми не можемо зробити це першимиПогляд

06:47

Вікно для вторгнення Росії в Україну залишається відкритим: у США заявили, що РФ шукає привідВідео

05:58

Гороскоп для Тельців на березень 2022: у коханні - третій зайвий, на роботі - підвищенняВідео

05:45

Якщо тіло вранці "дерев’яне": чому після сну усе болить і як це виправити

05:02

У костюмі Єви: Белла та Джіджі Хадід повністю оголилися в модному "Едемському саду"

04:45

Після обробки стає небезпечною: яка олія найшкідливіша для здоров’я

04:26

Дослідники знайшли новий спосіб боротьби з облисінням

03:54

Вчені знайшли нову небезпеку високого тиску

03:31

Жанна Бадоєва показала апетитні груди в грайливому купальнику

03:19

Велика війна Росії та України: Гармаш спрогнозував, чи зважиться Путін на вторгнення

02:19

Чи є альтернатива воді в здоровому харчуванні - відповідь дієтолога

02:18

То війна, то коронавірус: психолог розповіла, як впоратися з панікою

01:39

"А з грудьми як була лажа, так і залишилася": блогерка Стужук показала себе в бікініФото

00:51

Прикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:36

"У тебе неможливо не закохатися": Дорофєєва в білизні верхи на коні влаштувала пожежу в мережіВідео

00:10

Надгігантська полуниця з Ізраїлю потрапила Книгу рекордів Гіннеса: як вона виглядає

Реклама
16 лютого, середа
23:53

Російські винищувачі тричі небезпечно наблизилися до літаків ВМС СШАВідео

23:52

Чим корисний гранатовий сік для жіночого мозку - коментар вченого

23:27

Комаровський розповів, як правильно лікувати Омікрон в домашніх умовахВідео

23:05

Втратите всю удачу і гроші: кому ніколи не можна позичати сільВідео

22:53

У Білому домі пригрозили Росії жорсткими наслідками за визнання "ЛДНР"

22:33

"Загроза для всієї Європи": Шмигаль заявив про успішне блокування Північного потоку-2Відео

22:18

У Білорусі неподалік від України розгорнули понтонний міст - ЗМІВідео

21:34

В Україні вперше за багато років за добу ніхто не загинув у ДТП

21:32

6-річну дитину шукали всім селом: під Дніпром трапилася страшна трагедія з хлопчикомВідео

21:29

Дієтолог спростувала міфи про популярні білки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти