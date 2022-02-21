РФ і Білорусь продовжили військові навчання: у НАТО побачили рішення про вторгнення в Україну

Столтенберг відреагував на продовження військових навчань Білорусі та РФ / Фото Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що продовження військових навчань армій Росії та Білорусі в Альянсі оцінюють як підтвердження рішення вторгнутися на територію України.

"Продовження навчань, які повинні були закінчитися, доповнюють картину, (що демонструє), що Росія готує вторгнення в Україну", - сказав Столтенберг в ефірі телеканалу CBS.

При цьому він зазначив, що "в НАТО підтримують будь-які дипломатичні ініціативи щодо України, і основною метою є запобігання війни".

Зазначимо, офіційно російсько-білоруські військові навчання Союзна рішучість-2022 завершилися 20 лютого. Однак, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що російські війська залишаться в країні й надалі.

За його словами, президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко вирішили продовжити "перевірку сил реагування Союзної держави" і після завершення спільного навчання. Таке рішення нібито ухвалил через "наростання військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загострення ситуації на Донбасі".

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Як повідомляв Главред, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія перебуває на порозі вторгнення в Україну. За його словами, на це вказують всі ознаки.

При цьому Блінкен пообіцяв, що Вашингтон до останнього моменту буде використовувати всі можливості, щоби зрозуміти, чи можна переконати Москву за допомогою дипломатії.

Тим часом президент США Джо Байден та глава РФ Володимир Путін погодилися провести саміт, щоби обговорити питання безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Такий формат переговорів запропонував провести президент Франції Еммануель Макрон. При цьому зустріч відбудеться, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

Матеріали для саміту повинні бути підготовлені після зустрічі 24 лютого держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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