Сценарій Грузії на Донбасі або атака на Одесу та Маріуполь: The Guardian дізналися про "план Путіна"

Росія може запустити на Донбасі грузинський сценарій - британський оглядач / Reuters

Москва може відмовитися від сценарію повномасштабної військової операції проти України і запустити альтернативний план, який передбачає розширення територій "ЛДНР" на Донбасі і атаку на Одесу та Маріуполь з метою створення "сухопутного мосту" до Криму. На Донбасі не виключено повторення грузинського сценарію 2008 року, а коридор на окупований півострів потрібен Москві для вирішення питань з водою. Такої точки зору дотримується міжнародний оглядач Саймон Тісдалл.

У своїй статті для The Guardian він пише про те, що існує ймовірність відмови Росії від повномасштабної військової інтервенції на територію України і переходу до "плану Б", який передбачає нові військові кроки в окупованих Донбасі та Криму.

"Незалежність" "ЛДНР" і грузинський сценарій

Як вважає Тісдалл, Росія може піти на реалізацію грузинського сценарію 2008 року на Донбасі, визнавши так звану "державність" "ЛДНР". Вже відомо, що в понеділок, 21 лютого, Держдума Росії повинна розглянути питання загострення ситуації на Донбасі.

При цьому Москва, замість сценарію повномасштабної військової інтервенції, може реалізувати план із захоплення додаткових територій на сході України та Донбасі, а після визнати незалежність цих так званих "республік".

"Росія могла б вибрати більш обмежений і менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України і Донбасі. і ухвалити при цьому незалежність промосковських "республік", як у Грузії у 2008 році", – вважає Тісдалл.

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Крім того, він нагадав, що в контрольованій Москвою організації ОДКБ вже заявили про можливість ввести "миротворчий контингент" на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Сухопутний міст" до Криму

Крім того, на думку Тісдалла, іншою метою РФ можуть стати портові міста – Маріуполь та Одеса. Такі маневри розраховані на створення "сухопутного мосту" до окупованого Криму.

Наразі Росія користується Кримським мостом. Однак ситуація із запасами води на півострові стає критичною.

Плани Росії приречені на провал

Втім, як вважає аналітик, швидше за все, плани Москви втілити не вдасться. За подібних сценаріїв Росії загрожують великі втрати і зростання недовіри до влади всередині самої країни.

Також, стверджує Тісдалл, Збройні сили України "просто так не перемогти".читайте такожПутін хоче капітуляції України, а головними цілями будуть Верховна Рада та ОП - The Guardian

"Цивільні особи можуть приєднатися до бою. США та Великобританія не виключають озброєння бійців опору, як за часів радянської окупації Афганістану. Британські міністри прогнозують тривалу "трясовину", в якій Росія зазнає значних втрат", - підкреслив оглядач.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше звернувся до українців і закликав не панікувати. Коментуючи дати можливого військового вторгнення Росії в Україну, він сказав, що проти Києва ведеться війна по всіх фронтах, серед іншого і на інформаційному полі.

Глава Білого дому Джо Байден під час свого відеозвернення заявив про 150 тисячі російських військових біля кордонів України і попередив про можливу військову операцію РФ. При цьому США у разі такого сценарію готові впровадити санкції проти Росії, які зупинять Північний потік-2.

Журналісти американського видання Politico вважають, що 20 лютого є новою можливою датою військової інтервенції РФ проти України. Як вважають аналітики, це пов'язано із завершенням навчань Росії та Білорусі, Мюнхенської конференції та Олімпіади у Пекіні. Втім, як стверджують фахівці, дати можуть змінюватися.

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