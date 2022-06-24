Ціни на бензин впадуть: українцям розповіли, коли закінчиться дефіцит на АЗС

В Україні прогнозують зниження цін на АЗС / УНІАН

Дефіцит палива в Україні може зберегтися до кінця 2022 року, заявили в Центрі економічної стратегії.

Як говориться в результатах дослідження ЦЕС, з появою нових поставок палива дефіцит повинен поступово зменшитися, а ціни можуть навіть трохи знизитися.

"Як тільки з'являться нові поставки, дефіцит повинен поступово зменшитися, а ціни можуть навіть трохи знизитися. Однак деякі учасники ринку очікують, що дефіцит збережеться до кінця року", - йдеться в дослідженні.

Крім цього, за даними ЦЕС, пропозиція палива зростає: кількість імпортерів подвоїлася.

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Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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