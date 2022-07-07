Ціни на бензин впадуть: що буде з паливом в Україні

Ціни на бензин / УНІАН

Ціни на бензин в Україні у липні рости не будуть. Крім того, українці можуть протягом місяця забути про таке явище, як дефіцит пального.

Як заявив економічний експерт Олексій Лупоносов, не слід очікувати, що ціни на паливо в Україні різко впадуть, але поступово знижуватимуться.

"Вони (ціни на пальне - ред.) принаймні не будуть більшими, ніж вже є. Можлива певна корекція в бік їх зниження, але це буде в діапазоні 1-2 грн, це чисто психологічний (фактор - ред). Це викликано тим, що все ж є певна інфляція в гривні, ми бачимо, що бюджет сьогодні наповнюється за рахунок західних субвенцій, економіка не працює. Тому не можна очікувати, що ціни впадуть. Але щодо логістики і того, що це пальне буде – я говорю оптимістично", – сказав експерт, передають Факти.

Дефіциту пального не буде

Експерт вважає, що сьогодні, завдяки тому, що були побудовані логістичні маршрути, українська військова техніка не буде відчувати дефіциту пального.

"Дві складові: перша - це зростання світових цін через агресію Російської Федерації проти України, через війну, і друга складова - це те, що були знайдені логістичні маршрути, які дозволяють сьогодні отримувати пальне, і вже немає того цінового навантаження на поставки пального", - сказав Олексій Лупоносов.

Він додав, що в липні населення може забути про дефіцит палива.

"У цьому місяці (липні - ред) люди можуть починати забувати про дефіцит пального, можуть почати забувати про його відпустку. У той же час ціни, які сьогодні знаходяться на стелі, залишаться такими ж і навіть можуть бути зменшені на 5-6%. Такий прогноз на цей місяць, якщо все буде добре", - сказав Лупоносов.

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Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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