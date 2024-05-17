УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи будуть після 18 травня роздавати повістки на вулицях: у Міноборони дали відповідь

Дмитро Відоменко
17 травня 2024, 22:14
496
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначив, що документи у чоловіків на вулицях все одно перевірятимуть - навіть після набуття чинності закону про мобілізацію.
В Україні хочуть вручати повістки по-новому
В Україні хочуть вручати повістки по-новому / колаж: Главред, фото: УНІАН, 37 ОБМП

У Міністерстві оборони повідомили, чи продовжать після 18 травня 2024 року (тобто дня набуття чинності нового закону про мобілізацію) роздавати повістки на вулицях. Про це в ефірі телеканала "1+1" розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Все одно документи перевірятимуть, на вулиці, зокрема, можуть підійти. Перевірятимуть документи, можуть і роздати повістку. Із собою потрібно мати військово-обліковий документ. Можуть це робити зараз і представники ТЦК і СП, і поліцейські, і представники Прикордонної служби, але це більш актуально для прикордонних областей", - зазначив він.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

відео дня

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - нововведення

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. А вже 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також 4 травня набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Відтепер скасовано статус "обмежено придатний", і чоловіків розділятимуть на "придатних" і "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

Як повідомляв Главред, якщо військовозобов'язаний громадянин отримує повістку з метою поновлення військово-облікових даних і не прибуває до ТЦК або відмовляється проходити ВВК, його дані передають до Національної поліції, оскільки він вчинив адміністративне правопорушення. Поліція доправляє його до ТЦК і СП для складання протоколу про адмінправопорушення, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін.

мобілізація інфографіка

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація ЗСУ мобілізація в армію
Реклама

Головне за день

РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині

РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині

22:11 Україна
З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинку

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинку

20:55 Україна
"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

20:54 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Війна закінчиться цього дня і дуже швидко : що зробить Україна з РФ - прогноз 53368

"Війна закінчиться цього дня і дуже швидко": що зробить Україна з РФ - прогноз

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина 17262

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина

Гороскоп на завтра 18 травня: Леви - будуть на вершині, Водоліям - можливість всього життя 13995

Гороскоп на завтра 18 травня: Леви - будуть на вершині, Водоліям - можливість всього життя

А живе зі мною удвох : російський артист намагається відбити Пугачову в Галкіна 10932

"А живе зі мною удвох": російський артист намагається відбити Пугачову в Галкіна

Останні новини

23:10

На території військової академії в Петербурзі стався загадковий вибух: що сталося

22:58

У Туапсе зупинився НПЗ після атаки безпілотників - Reuters

22:50

Хитро і геніально: навіщо кладуть губку для посуду у відсік пралки та в барабанВідео

22:14

Чи будуть після 18 травня роздавати повістки на вулицях: у Міноборони дали відповідь

22:11

РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині

Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану ТрампаВійна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа
21:20

Зайві думки зникнуть самі: як заснути за лічені хвилини - простий спосібВідео

20:55

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинкуФото

20:54

"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

20:46

Пономарьов оцінив, наскільки сильно російські еліти вірні Кремлю

Реклама
20:32

Як стерилізувати банки десятками і без пари: Клопотенко поділився секретомВідео

20:15

На Росію чекають більш запальні атаки українських дронівПогляд

20:11

"Плакала і глушила емоції": Раміна розповіла про смерть друга-бійця на фронті

20:10

Чоловікам за кордоном надаватимуть консульські послуги по-новому: що змінилося

20:03

Без м'ясорубки: неймовірні рублені котлети замість звичайних - пальчики оближешВідео

19:35

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода

19:15

НМАУ ім. П.І. Чайковського здобула перемогу у Національному народному рейтингу "Науковий лідер України" актуально

19:03

Чи вимикатимуть українцям влітку світло: гендиректор Yasno сказав, до чого готуватися

18:59

Щурів та мишей в саду більше не буде: чим потрібно обробити ділянкуВідео

18:59

"Усі знають про це": онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив гучну заяву

18:51

За що штрафують тих, хто самостійно прийшли до ТЦК: пояснення юриста

Реклама
18:37

На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК

18:35

Король Чарльз ухвалив складне рішення щодо Кейт Міддлтон - королівська сім'я ошелешена

18:21

Україна втратила більше територій, ніж повернула під час контрнаступу - WP

18:02

Стаж для працюючих пенсіонерів: як докупити і скільки доплачують українцям

17:53

З 1 червня в Україні хочуть підвищити тарифи на світло - нардеп

17:36

"Ми очікуємо великої навали": ЗСУ розповіли про ще один гарячий напрямок

17:35

Шойгу замість Патрушева: експерт розкрив, у чому "знущання" ПутінаВідео

17:26

Варшава готова до розміщення ядерної зброї, але рішення не ухвалено - Дуда

17:17

Російське ІПСО про наступ на Харківщині поширювали "консерви" Медведчука та команда Порошенка – експерт

17:11

Пробула там 20 років: жінка знайшла під шпалерами таємну записку - що в ній було

16:54

Росія атакувала Харків та Одесу: у містах є прильоти та жертвиВідео

16:41

Кому категорично не можна їсти борщ: несподівана відповідь просто вкладе наповал

16:38

Не спроба зайняти Харків: Washington Post назвав мету окупантів в області

16:37

В обмін на звільнення: скільки ув’язнених готові піти на фронт

16:30

Що не можна робити на дорозі 18 травня, щоб не почалась "чорна смуга" - прикмети

16:25

Загадка для автомобілістів: що означають зигзагоподібні лінії на головній дорозіВідео

16:24

Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює

15:55

Як зробити термосумку своїми руками: спеціальні трюки, які допоможуть

15:52

"Образила": британці розлютилися на Меган Маркл через сукню

15:32

Штраф 65 тисяч євро: чому в Німеччині заборонено вбивати ос - причини дивуютьВідео

Реклама
15:08

Далекобійна зброя для захисту Харківщини: у Німеччині зробили заяву

14:54

Уразили порт, НПЗ й електропідстанцію: ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і КримуВідео

14:40

"Війна закінчиться цього дня і дуже швидко": що зробить Україна з РФ - прогноз

14:32

"В усьому винна Україна": Путін цинічно висловився про наступ у Харкові

14:31

Особисті та інтимні моменти: Букінгемський палац опублікував раніше небачені фото

14:30

"Любов зцілює": колишня дружина Остапчука натякнула на новий роман

13:50

Як зарядити телефон без електрики: геніальний фокус гарантує результатВідео

13:30

"Книжковий Арсенал" за медіапідтримки 1+1 media: чого очікувати від фестивалю новости компании

13:24

Зеленський назвав план України щодо перемовин із Росією

13:24

Відомий телеведучий здивував схудненням на 20 кілограмівВідео

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти