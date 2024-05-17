Чи будуть після 18 травня роздавати повістки на вулицях: у Міноборони дали відповідь

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначив, що документи у чоловіків на вулицях все одно перевірятимуть - навіть після набуття чинності закону про мобілізацію.

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В Україні хочуть вручати повістки по-новому / колаж: Главред, фото: УНІАН, 37 ОБМП

У Міністерстві оборони повідомили, чи продовжать після 18 травня 2024 року (тобто дня набуття чинності нового закону про мобілізацію) роздавати повістки на вулицях. Про це в ефірі телеканала "1+1" розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Все одно документи перевірятимуть, на вулиці, зокрема, можуть підійти. Перевірятимуть документи, можуть і роздати повістку. Із собою потрібно мати військово-обліковий документ. Можуть це робити зараз і представники ТЦК і СП, і поліцейські, і представники Прикордонної служби, але це більш актуально для прикордонних областей", - зазначив він.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. відео дня У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - нововведення

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. А вже 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також 4 травня набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Відтепер скасовано статус "обмежено придатний", і чоловіків розділятимуть на "придатних" і "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

Як повідомляв Главред, якщо військовозобов'язаний громадянин отримує повістку з метою поновлення військово-облікових даних і не прибуває до ТЦК або відмовляється проходити ВВК, його дані передають до Національної поліції, оскільки він вчинив адміністративне правопорушення. Поліція доправляє його до ТЦК і СП для складання протоколу про адмінправопорушення, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін.

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