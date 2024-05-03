УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, як покарають тих, хто ухиляється від ВЛК

Дмитро Відоменко
3 травня 2024, 10:33
217
У разі, якщо людина не прибуває до військкомату або не проходить ВЛК, її дані передають Національній поліції, заявили в Полтавському обласному ТЦК.
Медкомісія, призовник
Що буде з ухильниками від ВЛК - у Полтавському ТЦК дали відповідь / колаж фото УНІАН

В Україні військовозобов'язані громадяни отримують повістки для поновлення військово-облікових даних. У разі ж, якщо людина потім не прибуває до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомат) і не проходить військово-лікарську комісію (ВЛК), то її дані передають Національній поліції. Про це в рамках єдиного телемарафону розповів начальник служби зі зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін.

"Якщо військовозобов'язаний громадянин отримує повістку з метою прибуття до ТЦК і СП та оновлення військово-облікових даних і не прибуває до ТЦК або після прибуття до ТЦК відмовляється проходити військово-лікарську комісію - його дані передають у Національну поліцію у зв'язку з тим, що він вчинив адміністративне правопорушення. І вже поліція доставляє його до ТЦК і СП з метою складання протоколу про адмінправопорушення", - наголосив офіцер.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

відео дня

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Закон вводить базову військову підготовку і виключає строкову службу.

Закон про мобілізацію офіційно опубліковано. 17 квітня закон про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради. Відомо, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 17 травня 2024 року.

мобілізація інфографіка

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація військкомати мобілізація в армію
Реклама

Головне за день

"Не закінчиться на полі бою": генерал ЗСУ назвав умову завершення війни

"Не закінчиться на полі бою": генерал ЗСУ назвав умову завершення війни

11:22 Україна
Йдуть запеклі бої: ворог намагається пробитись до Покровська та Курахового - ЗСУ

Йдуть запеклі бої: ворог намагається пробитись до Покровська та Курахового - ЗСУ

10:48 Україна
В Україні вдарять заморозки на Великдень: у яких областях похолодає

В Україні вдарять заморозки на Великдень: у яких областях похолодає

10:08 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Україну накрила дуже сильна магнітна буря після Північного сяйва 10225

Україну накрила дуже сильна магнітна буря після Північного сяйва

Собчак вивалила правду про хвороби Фріске і Заворотнюк 4401

Собчак вивалила правду про хвороби Фріске і Заворотнюк

Чому півень кукурікає: відповідь українця довела всіх до сліз від сміху 3793

Чому півень кукурікає: відповідь українця довела всіх до сліз від сміху

Схопив дітей і поїхав: путініст Сергій Лазарєв терміново покинув Росію 3134

Схопив дітей і поїхав: путініст Сергій Лазарєв терміново покинув Росію

Останні новини

11:53

"Син" Олега Винника відрікся від артиста-втікача - деталі

11:52

Як приготувати сулугуні в домашніх умовах: найкращий рецепт від досвідчених сироварів

11:43

Бої за Очеретине: Сили оборони контратакували і відбили ряд позицій - комбат ЗСУ

11:22

"Не закінчиться на полі бою": генерал ЗСУ назвав умову завершення війни

10:48

Йдуть запеклі бої: ворог намагається пробитись до Покровська та Курахового - ЗСУ

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
10:44

Китайський гороскоп на завтра, 4 травня: для Півнів - розчарування і критика, для Кроликів - образа

10:36

Церковне свято 4 травня: що заборонено робити у Страсну суботу

10:33

Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, як покарають тих, хто ухиляється від ВЛК

10:08

В Україні вдарять заморозки на Великдень: у яких областях похолодає

Реклама
09:57

Наступають з кількох напрямків: військовий оцінив загрозу оточення Часового Яр

09:55

"РФ захопить країни Балтії за сім днів": у ГУР попередили Європу про небезпеку

09:47

"Велике задоволення": Максим Галкін показав відпочинок без Пугачової в оточенні фанаток

09:44

Українцям роздадуть гроші на поправку здоров'я: хто може розраховувати на допомогу

09:17

Гороскоп на завтра 4 травня: Тельці - припиніть догоджати усім, Овнам - стрибок у кар'єрі

09:10

"Є план захоплення Харкова або Сум": генерал ЗСУ оцінив, чи зможе РФ його реалізувати

09:00

Примус Росії до миру: у чому суть формули Зеленського і чого чекати від Саміту миру

08:50

Лікар назвав 5 продуктів, що покращують ріст волосся: мало хто про це знає

08:49

У травні РФ запустить трьохетапний план із дестабілізації України: у Буданова попередили

08:21

Новий наступ РФ на Харків і Суми: у Буданова назвали терміни й оцінили ризик

08:16

Київ має право бити британською зброєю по цілях у РФ - глава МЗС Британії

Реклама
08:10

Війна та що буде далі? Тактичний і стратегічний поглядПогляд

07:32

Байден змінює стратегію: у США перед виборами зменшать увагу до України - Politico

06:57

"Лише питання часу": у ГУР прямо сказали, чи впаде Часів Яр

06:10

Навіщо Україні потрібна смарт-державаПогляд

05:30

Знайти орла в горах за 6 секунд зможуть лише одиниці: неймовірна загадка для кмітливих

04:42

Пік наступу на Часів Яр попереду: Коваленко сказав, чи вистачить РФ 25 тис. солдатів

04:30

Євген Кошовий розповів, хто з "Кварталу" вирушив служити

03:30

Залп у 60 ракет: Жданов назвав імовірні дати масованих обстрілів

03:00

Після новин про побиття: співачка Камалія виїхала з України

02:40

Україну накрила дуже сильна магнітна буря після Північного сяйва

02:10

Зовсім не хеппі-енд: чим закінчилося розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі

01:43

Годжес сказав, коли закінчиться війна в Україні, та назвав помилку Заходу

00:20

Україна не може виграти війну на полі бою: в ГУР зробили несподівану заяву

02 травня, четвер
23:38

Організаторка "голої вечірки" Івлєєва зізналася, що їздила на Донбас

23:17

Викликали швидку: Брітні Спірс влаштувала бійку з бойфрендом

22:56

Дочка Брежнєвої показала струнку фігуру в бікіні

22:50

У РФ визнали великі втрати після удару ATACMS по полігону в Луганській області

22:47

Зеленський про Саміт миру: "15-16 червня - перший етап відновлення миру"

22:32

В Бердянську та Маріуполі прогриміли потужні вибухи: могло "прилетіти" по базі РФФото

22:31

Путініст Кіркоров принизив свою "колишню" Анастасію Стоцьку у всіх на очах

Реклама
21:58

ДРГ росіян "рвуться" в одну з областей: людей просять евакуюватися

21:54

Схопив дітей і поїхав: путініст Сергій Лазарєв терміново покинув Росію

21:49

"Нога не перетне кордон": Фіцо зробив різку заяву про війська НАТО в Україні

21:31

8 дітей серйозно поранені: моторошні подробиці удару по ХарківщиніФото

20:52

Як легко відмити витяжку від жиру: що допоможе впоратися з популярною проблемою

20:32

Агресивна тактика триватиме: у США назвали мету нових ударів Росії по Україні

20:09

Шер вперше розповіла про невдалий роман з Елвісом Преслі

20:07

"Жоден підрозділ не тікав": 115-та ОМБр прокоментувала захоплення Очеретиного

19:39

В Угорщині знайшли мертвим українського далекобійника: усі подробиці

19:10

Скільки Росія виробляє ракет на місяць для ударів по УкраїніПогляд

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти