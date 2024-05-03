Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, як покарають тих, хто ухиляється від ВЛК

У разі, якщо людина не прибуває до військкомату або не проходить ВЛК, її дані передають Національній поліції, заявили в Полтавському обласному ТЦК.

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Що буде з ухильниками від ВЛК - у Полтавському ТЦК дали відповідь / колаж фото УНІАН

В Україні військовозобов'язані громадяни отримують повістки для поновлення військово-облікових даних. У разі ж, якщо людина потім не прибуває до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомат) і не проходить військово-лікарську комісію (ВЛК), то її дані передають Національній поліції. Про це в рамках єдиного телемарафону розповів начальник служби зі зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін.

"Якщо військовозобов'язаний громадянин отримує повістку з метою прибуття до ТЦК і СП та оновлення військово-облікових даних і не прибуває до ТЦК або після прибуття до ТЦК відмовляється проходити військово-лікарську комісію - його дані передають у Національну поліцію у зв'язку з тим, що він вчинив адміністративне правопорушення. І вже поліція доставляє його до ТЦК і СП з метою складання протоколу про адмінправопорушення", - наголосив офіцер.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. відео дня У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Закон вводить базову військову підготовку і виключає строкову службу.

Закон про мобілізацію офіційно опубліковано. 17 квітня закон про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради. Відомо, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 17 травня 2024 року.

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