У Києві надіслали повістку покійному спортивному журналісту: що відповіли в ТЦК

У Київському міському ТЦК і СП відреагували на свіжий скандал із відсиланням повістки померлому торік легендарному спортивному журналістові й ексголовреду журналу "Футбол" Артему Франкову. Офіцери пояснили, що не завжди володіють достовірною інформацією про осіб, які можуть бути призвані в рамках мобілізації.
"Подібні випадки є непоодинокими і відбуваються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в ТЦК та СП. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак, ТЦК і СП не володіє повною та достовірною інформацією про осіб, які можуть бути призвані на військову службу", - ідеться в повідомленні ТЦК.
Саме тому офіцери закликають військовозобов'язаних українців "своєчасно та обов'язково" оновлювати облікові дані.
Крім того, у ТЦК і СП нагадали "про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією під час воєнного стану".
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація 2024 - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.
Нагадаємо, раніше комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку в законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.
Крім цього, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.
16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт.
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