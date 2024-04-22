У Києві надіслали повістку покійному спортивному журналісту: що відповіли в ТЦК

У центральному Київському ТЦК і СП (у просторіччі - військкомат) прокоментували скандал про повістку покійному журналісту Артему Франкову.

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На адресу Артема Франкова, який помер торік, прийшла повістка з ТЦК / колаж Главред, фото t.me/footballandartemfrankov і скріншот із відео

У Київському міському ТЦК і СП відреагували на свіжий скандал із відсиланням повістки померлому торік легендарному спортивному журналістові й ексголовреду журналу "Футбол" Артему Франкову. Офіцери пояснили, що не завжди володіють достовірною інформацією про осіб, які можуть бути призвані в рамках мобілізації.

"Подібні випадки є непоодинокими і відбуваються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в ТЦК та СП. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак, ТЦК і СП не володіє повною та достовірною інформацією про осіб, які можуть бути призвані на військову службу", - ідеться в повідомленні ТЦК.

Саме тому офіцери закликають військовозобов'язаних українців "своєчасно та обов'язково" оновлювати облікові дані.

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Крім того, у ТЦК і СП нагадали "про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією під час воєнного стану".

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку в законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

Крім цього, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт.

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