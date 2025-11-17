Рус
Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

Анна Ярославська
17 листопада 2025, 07:42
7946
Прем'єр Угорщини заявив, що його не цікавить, хто переможе у війні в Україні - Київ чи Кремль.
Віктор Орбан, прапор Угорщини
Віктор Орбан вважає, що Європа даремно витрачає мільярди на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

  • Орбан звинуватив Європу в прагненні "продовжувати війну"
  • Політик запропонував відкрити "незалежний канал зв'язку" з Росією
  • Прем'єр Угорщини заявив, що йому "не важливо", хто переможе

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в України "немає шансів" виграти війну з Росією. На його думку, фінансова допомога Києву марна.

Угорський прем'єр заявив в інтерв'ю виданню Politico, що Європа нібито хоче "продовжувати війну" в Україні. За його словами, європейські лідери навмисно затягують переговори, сподіваючись на те, що ще зможуть зайняти вигідну переговорну позицію.

відео дня

"Вони думають... що ми повинні продовжувати війну, щоб більше підтримувати Україну", - заявив політик.

"Ми вже витратили 185 мільярдів євро, і ... маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну", - сказав Орбан.

"Мирний план" Орбана

Водночас Орбан вважає, що європейці повинні відкрити "незалежний канал зв'язку" з Росією. На його думку, для РФ ситуація та час зараз складаються краще, через що потрібно припинити війну в Україні.

Угорський прем'єр пропонує американській стороні проводити переговори з росіянами, а потім - європейським лідерам.

"А потім подивитися, чи зможемо ми об'єднати позиції американців та європейців", - зазначив Орбан.

Мирна угода, за його словами, має стабілізувати кордони, "незалежно від того, визнані вони на міжнародному рівні чи ні".

Угорський політик переконаний: якщо "не станеться дива", РФ продовжуватиме окупацію східноукраїнської території Донецької області після війни, стверджує угорський політик.

"Це реальність, подобається вам це чи ні", - заявив Орбан.

При цьому він додав, що його не цікавить той факт, хто переможе у війні в Україні - Київ чи Кремль. На його думку, Європі необхідно застосовувати до України такий підхід, який ґрунтуватиметься на європейських інтересах насамперед.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що спілкування між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є необхідним елементом для пошуку шляхів завершення російсько-української війни.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну в Україні, оскільки, за його словами, "немає можливості для переговорів". За словами Пєскова, причиною продовження війни нібито є "небажання Києва продовжувати контакти". При цьому він цинічно пригрозив, що Україна "рано чи пізно буде змушена повернутися до переговорів, але вже з набагато гіршої позиції".

Як пише Reuters, наразі мало хто бачить близькі перспективи укладення мирної угоди.

"Швидше, обидві сторони, схоже, намагаються підготувати своїх громадян і економіку до, можливо, ще кількох років "нескінченної війни", - пише видання.

Хто може змусити Путіна закінчити війну: думка експерта

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що у світі є одна людина, яка дійсно може змусити Володимира Путіна припинити війну проти України. І йдеться не про президента США Дональда Трампа.

На думку Ступака, закінчити війну може лідер Китаю Сі Цзіньпін одним дзвінком до російського диктатора.

Як сказав експерт під час чату на Главреді, Росія дуже залежить від поставок російських товарів до Китаю: нафти, газу, дерева, вугілля тощо.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

