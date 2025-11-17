На авіабазі 'Енгельс-2' з'явилося 137 загадкових вантажівок: ЗМІ назвали причину

Супутникові знімки зафіксували вантажівки поруч із транспортним літаком Ан-12.

Вантажівки на авіабазі "Енгельс-2" / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, t.me/StrategicaviationT

Коротко:

На авіабазі "Енгельс-2" РФ розмістили 137 вантажівок

Вони могли перевозити озброєння для бомбардувальників

З жовтня 2025 року на аеродромі тривають роботи з розширення інфраструктури

Росіяни розмістили на авіабазі стратегічної авіації "Енгельс-2" понад 130 вантажівок невідомого призначення. Автомобілі на ворожому аеродромі зафіксував супутник. Про це повідомив Telegram‑канал "Стратегічна авіація РФ".

Згідно з наявними знімками, на стоянці для літаків зосереджено 137 вантажівок. Поруч із ними можна помітити транспортний літак Ан-12.

Хоча точна мета перебування техніки не розкривається, у порталі Мілітарний припустили, що вантажівки можуть бути залучені до перевезення озброєння для стратегічних бомбардувальників, які базуються на "Енгельс‑2".

Вантажівк на аеродромі / Фото: t.me/StrategicaviationT

Авіабаза є ключовим місцем для дислокації стратегічної авіації РФ. Саме на ній зберігаються та обслуговуються Ту‑95МС, Ту‑160.

З жовтня 2025 року на аеродромі активно проводять роботи з розширення інфраструктури. У північній частині території триває заливання бетону. Подібні роботи завершили в південній зоні ще 30 вересня. Згодом там проклали нову бетонну смугу вздовж ділянки додаткової руліжної доріжки.

Під час останніх земляних робіт на території помітили розмітку для майбутніх 12 паркомісць. За різними оцінками, їх готують для збільшення кількості місць під стратегічні ракетоносці та інші літаки бойової авіації.

Які міста можуть потрапити під удар РФ - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія активізувала накопичення ударних дронів "Шахед" і вже має достатній запас для кількох масованих атак. На його думку, під удар можуть потрапити Дніпро, Харків, Запоріжжя, Львів, Одеса, а також інші великі міста з населенням понад пів мільйона.

Жданов попередив, що наслідки атак по цих центрах можуть бути навіть серйознішими, ніж по Києву, через високу щільність населення та значну промислову інфраструктуру.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія готує новий ракетно-дроновий удар по Україні. Передислоковуються бомбардувальники Ту-95МС. Основна загроза тепер для західних областей.

Також моніторингові канали вважають, що удар може відбутися в найближчі дні. Найбільший ризик існує для Києва та західних областей. Загалом щонайменше 6 стратегічних бортів готові до удару, а також три носії ракет "Калібр". До атаки можуть залучити й 8 МіГ‑31К із ракетами "Кинджал".

Крім цього, міністр МВС Ігор Клименко попередив, що РФ готує нові масовані удари по Україні, націлені на критичну інфраструктуру. Він підкреслив, що це тактика терору проти цивільних і закликав готуватися до будь-яких сценаріїв.

