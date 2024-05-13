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Повістки за кордоном: ЗМІ з'ясували, чи будуть вони роздаватися чоловікам у консульствах

Дмитро Відоменко
13 травня 2024, 10:21
188
Тим часом у Міноборони наголошують, що для поновлення військово-облікових даних за кордоном чоловіки зможуть скористатися електронним кабінетом військовозобов'язаного.
Смартфон, повістка
Повістки за кордоном - чи вручатимуть їх чоловікам у посольствах? / колаж Главред, фото УП, ua.depositphotos.com

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності найближчої суботи, 18 травня, зобов'яже українських чоловіків за кордоном оновити свої дані в ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) - зокрема, в електронних кабінетах. Журналісти порталу "ТСН" спробували розібратися, чи видаватимуть повістки закордоном і чи будуть їх розсилати українським чоловікам за межами України.

Згідно із законодавством, військовозобов'язані чоловіки за кордоном повісток отримувати не будуть. А повістки в консульствах і посольствах під час звернення для поновлення персональних даних також не видаватимуть, пояснюють у Раді.

"У нас немає механізму вручення повістки за кордоном, тому що це вручають представники ТЦК СП. За кордоном, скажімо так, юрисдикція їхня не поширюється", - сказав нардеп і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Процедура оновлення інформації за кордоном необхідна - для того, щоб співробітники ТЦК розуміли, скільки військовозобов'язаних громадян України перебувають за кордоном. Після отримання цієї інформації в центрах не витрачають час на оформлення повісток.

Тим часом у Міноборони наголошують, що для поновлення військово-облікових даних за кордоном чоловіки зможуть скористатися електронним кабінетом військовозобов'язаного.

Як пояснюють адвокати, прикордонники не мають повноважень чи службових обов'язків вручати повістки під час перетину кордону військовозобов'язаними. Якщо ж співробітники ДПСУ все ж чинитимуть так, то їхні дії вважатимуться незаконними.

Єдиний випадок, коли прикордонники можуть "взяти в обіг" людину, яка перебуває на кордоні, - коли вона його незаконно перетнула, каже юрист Тарас Никифорчук.

"Співробітники прикордонної служби складають відповідні матеріали, складають протокол і передають його до суду. А суддя виносить постанову, згідно з якою людині "світить" штраф від 3,4 тис. грн, жодної кримінальної відповідальності за це не може бути", - розповів він.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - нововведення

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. А вже 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також 4 травня набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Відтепер скасовано статус "обмежено придатний", і чоловіків розділятимуть на "придатних" і "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

Як повідомляв Главред, якщо військовозобов'язаний громадянин отримує повістку з метою поновлення військово-облікових даних і не прибуває до ТЦК або відмовляється проходити ВВК, його дані передають до Національної поліції, оскільки він вчинив адміністративне правопорушення. Поліція доправляє його до ТЦК і СП для складання протоколу про адмінправопорушення, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін.

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